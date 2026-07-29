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Πολιτική

Μυρτώ Κοροβέση: Το παρασκήνιο της αποχώρησης από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη – Η ερώτηση προς τον Πιερρακάκη που δεν κατέθεσε

Καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν ότι η υπόθεση που σχετιζόταν με την πρόσληψη της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη βρέθηκε στο επίκεντρο της διαφωνίας
Στη παράσταση "Vaginahood" ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης. Η παράσταση δημιουργήθηκε πάνω σε μια ιδέα της Ζέτας Δούκα και της Δώρας Χρυσικού. Μαζί τους η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Σόφη Ζαννίνου, 'Άννα Κουρουπού και ο μουσικός Χάρης Μπότσης. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στη παράσταση "Vaginahood" ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης. Η παράσταση δημιουργήθηκε πάνω σε μια ιδέα της Ζέτας Δούκα και της Δώρας Χρυσικού. Μαζί τους η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Σόφη Ζαννίνου, 'Άννα Κουρουπού και ο μουσικός Χάρης Μπότσης. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
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Νέες πληροφορίες έρχονται να φωτίσουν το παρασκήνιο της αποχώρησης της Μυρτώς Κοροβέση από το κόμμα που ίδρυσε ο Στέφανος Κασσελάκης, μία εξέλιξη που προκάλεσε συζητήσεις στο εσωτερικό των Δημοκρατών – Προοδευτικού Κέντρου. Παρότι στη δημόσια δήλωσή της η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής επικαλέστηκε πολιτικές διαφωνίες και λόγους συνείδησης, καλά πληροφορημένες πηγές περιγράφουν μία περισσότερο συγκεκριμένη αφορμή για την οριστική ρήξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μυρτώ Κοροβέση βρέθηκε σε ευθεία διαφωνία με την ηγεσία του κόμματος υπό τον Στέφανο Κασσελάκη, όταν της ζητήθηκε να απευθύνει κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με καταγγελλόμενη πρόσληψη της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη. Η ίδια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε τόσο να καταθέσει την ερώτηση όσο και να εμφανιστεί ως συνυπογράφουσα.

Η εκδοχή Κοροβέση

Η ίδια η Μυρτώ Κοροβέση απέφυγε στη δήλωση αποχώρησής της να αναφερθεί σε συγκεκριμένα περιστατικά ή σε πρόσωπα. Έκανε λόγο για μία «απόφαση συνείδησης», η οποία ελήφθη ύστερα από «πολλή σκέψη, βαθύτατο και χρόνιο προβληματισμό».

Όπως ανέφερε, η απόφασή της συνδέεται με την ανάγκη να παραμείνει συνεπής «στις αρχές, στην ανεξαρτησία εκφοράς του λόγου και δράσης μου, στις αξίες και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική».

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για την πολιτική φυσιογνωμία του κόμματος, κάνοντας λόγο για «συγκεχυμένη πολιτική κατεύθυνση» και για «συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσής του».

Η έδρα και η πολιτική διαδρομή

Η Μυρτώ Κοροβέση είχε εισέλθει στη Βουλή ως βουλευτής Ανατολικής Αττικής μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Η ίδια ήταν δεύτερη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, καθώς ο πρώτος επιλαχών, Χρήστος Σπίρτζης, είχε αρνηθεί να αναλάβει τη βουλευτική έδρα.

Πριν από την είσοδό της στη Βουλή, είχε ήδη προσχωρήσει στους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, στηρίζοντας την πολιτική πρωτοβουλία του Στέφανου Κασσελάκη. Η αποχώρησή της, επομένως, αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς πρόκειται για μία βουλευτή που είχε συνδέσει εγκαίρως την πορεία της με το νέο κομματικό εγχείρημα.

Παρά τη ρήξη, η Μυρτώ Κοροβέση φρόντισε να ευχαριστήσει τον Στέφανο Κασσελάκη για την εμπιστοσύνη που της έδειξε και απέφυγε προσωπικές αιχμές, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές διαφωνίες μπορούν να υπάρχουν «χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις και χωρίς απαξίωση όσων κοινών αγώνων προηγήθηκαν».

«Οι πολιτικές διαδρομές αλλάζουν. Οι αξίες, όμως, είναι αυτές που πρέπει να μένουν σταθερές», ανέφερε η ίδια στο υστερόγραφο της δήλωσής της, συνοψίζοντας με μία φράση το πολιτικό στίγμα της αποχώρησής της.

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