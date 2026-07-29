Κυριάκος Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους και νέοι σταθμοί φόρτισης στο νησί

Τη δυνατότητα να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση των οχημάτων των κατοίκων και του Δήμου, πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό νησί το πρωί της Τετάρτης (29.07.2026). Η πρόταση προβλέπει παράλληλα τη δημιουργία των απαραίτητων σταθμών φόρτισης, ώστε το εγχείρημα να λειτουργήσει χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους κατοίκους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός το Αγαθονήσι, περιέγραψε το σχέδιο ηλεκτροκίνησης ως μέρος μιας ευρύτερης πράσινης μετάβασης για τα μικρά νησιά. «Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν, με ηλεκτρικά οχήματα. Και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης», ανέφερε.

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Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης, αξιοποιώντας την περιορισμένη κλίμακά τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

«Νομίζω ότι κατ’ εξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας πράσινης μετάβασης, την οποία και να μπορείτε να την υποστηρίζετε και να δουλεύει προς όφελός σας», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, η πλήρης ηλεκτροκίνηση θα μπορούσε να ενισχύσει και την εικόνα του νησιού ως πρότυπου βιώσιμου προορισμού. «Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εικόνα του νησιού, αν μπορέσετε να κάνετε αυτό το βήμα», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι η μετάβαση θα γίνει «χωρίς κανένα κόστος» για τους κατοίκους.

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Το μήνυμα από το φυλάκιο

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού άρχισε από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, όπου συνομίλησε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ενημερώθηκε για τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

«Είναι υποχρέωσή μου να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος το φυλάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε, ευχαριστώντας «από καρδιάς» τους αξιωματικούς και τους στρατεύσιμους που το στελεχώνουν «24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς. «Οι ακρίτες μας και οι νησιώτες μας πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, με Ένοπλες Δυνάμεις οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και διαρκώς εξελίσσονται», είπε.

Παράλληλα, συνέδεσε τη λειτουργία του φυλακίου με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. «Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα, να υποβοηθά τη μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι μας» για να εμποδίσει την εκμετάλλευση ανθρώπων και την παράνομη μεταφορά τους προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISS

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική σημαία που κυματίζει στο φυλάκιο. «Είναι ξεχωριστή τιμή για εμένα να βρίσκομαι πίσω από αυτή την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ, στο ακριτικό Αγαθονήσι», δήλωσε.

Όπως αποκάλυψε, χρειάστηκαν οκτώ στρατεύσιμοι για να σηκώσουν τη σημαία λόγω των ισχυρών ανέμων, γεγονός που, κατά τον ίδιο, «λέει πολλά» για τη σημασία της στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

«Στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης», υπογράμμισε.

Δέσμευση για το λιμάνι

Μιλώντας σε συγκέντρωση κατοίκων, ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε προσωπικά για την κατασκευή του λιμανιού με βάση τον σχεδιασμό του Δήμου.

«Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι, έτσι όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα βρεθούν τόσο ο τρόπος όσο και οι αναγκαίοι πόροι.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να εξασφαλιστεί «εύκολη και κυρίως ασφαλής πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές ακτοπλοϊκές υπηρεσίες».

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ανάγκη δημιουργίας ασφαλούς αλιευτικού καταφυγίου, προκειμένου να στηριχθεί η τοπική οικονομία και να παραμείνουν οι αλιείς στο νησί.

«Ένα νησί του μεγέθους του Αγαθονησίου έχει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα την οποία μπορεί να υποστηρίξει και προφανώς έχουμε κάθε λόγο να κρατήσουμε τους αλιείς μας εδώ», σημείωσε.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Κίνητρα για νέες οικογένειες

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού και την προσέλκυση νέων οικογενειών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οικονομικών και στεγαστικών κινήτρων.

«Το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά μου είναι πώς θα κρατήσουμε τον κόσμο στο νησί και κυρίως πώς θα κρατήσουμε τις οικογένειες με παιδιά», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει τι χρειάζεται ένας πολίτης για να εγκατασταθεί μόνιμα σε ένα μικρό νησί. «Αν το ζήτημα είναι οικονομικό, έχουμε δώσει και οικονομικά κίνητρα σε μετρητά. Αν το ζήτημα είναι ζήτημα στέγης, έχουμε κάποια ζητήματα ιδιοκτησιακά, τα οποία συζητήσαμε με τον Δήμαρχο», είπε.

Ο κοινός στόχος, πρόσθεσε, είναι «να έρθουν νέα ζευγάρια, νέες οικογένειες, περισσότερα παιδιά», ώστε να ενισχυθεί και η λειτουργία του σχολείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικές ειδικότητες.

«Η τεχνολογία έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά δεν υπάρχει υποκατάστατο της φυσικής παρουσίας του καθηγητή», σημείωσε.

Τηλεϊατρική και ψηφιακές υπηρεσίες

Κατά την επίσκεψή του στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τον σταθμό τηλεϊατρικής που λειτουργεί στη δομή, καθώς και για το σχέδιο δημιουργίας Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.

«Το γεγονός ότι μπορεί ένας τοπικός γιατρός να συνομιλήσει μέσω τεχνολογίας με τον καλύτερο ειδικό τον οποίο μπορεί να έχουμε στη χώρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατάκτηση», ανέφερε.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η τηλεϊατρική μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων των μικρών νησιών, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα συνεχιστούν οι διακομιδές μέσω Λιμενικού ή Πολεμικής Αεροπορίας, όταν κρίνονται αναγκαίες.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε, επίσης, το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο και είδε το πιλοτικό Gov Access Booth, έναν σταθμό που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακό βοηθό, ώστε οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Gov.gr.

Κλείνοντας την επίσκεψή του, δήλωσε ότι αποχωρεί από το νησί «με μια λίστα από πράγματα» που πρέπει να προχωρήσουν, αρχίζοντας από το λιμάνι.

«Με το καλό εύχομαι στην επόμενη επίσκεψή μου πολλά από αυτά τα οποία συζητήσαμε να έχουν προχωρήσει», ανέφερε.