Πολιτική

Κεφαλά και Καζαμίας βιντεοσκοπούσαν τις κληρώσεις για τα Δικαστικά Συμβούλια των Τεμπών – «Ελάτε πιο κοντά», τους είπε η Γεροβασίλη

Η κίνηση των δύο βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας κρίθηκε, πάντως, άνευ ουσίας, καθώς η συνεδρίαση μεταδιδόταν απευθείας από το Κανάλι της Βουλής
Κεφαλά και Καζαμίας, Πλεύση Ελευθερίας
Οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά και Αλέξανδρος Καζαμίας (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Με τα κινητά τους βιντεοσκόπησαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας και Τζώρτζια Κεφαλά, τις επαναληπτικές κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ολομέλεια για τη συγκρότηση των δύο Δικαστικών Συμβουλίων για τις υποθέσεις των Κώστα Αχ. Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου. Τη διαδικασία με τα σφαιρίδια διεξήγαγε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσία των αντιπροέδρων του διακομματικού προεδρείου.

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας την Τετάρτη (29.07.2026) μεταδιδόταν, φυσικά, απευθείας από το Κανάλι της Βουλής. Ωστόσο, οι δύο βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Κεφαλάς και Τζώρτζια Κεφαλά, μετακινήθηκαν από τα έδρανά τους στις πρώτες θέσεις του ΠΑΣΟΚ και άρχισαν να βιντεοσκοπούν τη διαδικασία με τα κινητά τους.

Η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, με… διπλωματικό τρόπο τούς «κάρφωσε», λέγοντάς τους: «Εάν θέλετε, μπορείτε να μετακινηθείτε και προς τα εδώ, για να έχετε καλύτερη εικόνα…».

Η βιντεοσκόπηση με κινητό από τους δύο βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας κρίθηκε, πάντως, άνευ ουσίας, καθώς, όπως σχολιάστηκε, όχι μόνο μπορούσαν να καταγράψουν τη συνεδρίαση από το Κανάλι της Βουλής στο γραφείο τους, αλλά μπορούσαν επίσης να έχουν πρόσβαση στο υλικό είτε από την ιστοσελίδα της Βουλής είτε από το αρχείο του Καναλιού, με καλύτερη ποιότητα εικόνας και κοντινά πλάνα στους κλήρους, στα σφαιρίδια και στην κάλπη.

Από τις δύο κληρώσεις, η αρεοπαγίτης Μαρία Γιαννακοπούλου κληρώθηκε ως τακτικό μέλος και οι αρεοπαγίτες Φωτεινή Μυλιώνη και Στυλιανός Κακαβιάς ως αναπληρωματικά μέλη στο Δικαστικό Συμβούλιο που εξετάζει την ποινική δίωξη του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή.

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