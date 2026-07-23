Γεωργιάδης κατά Σαλμά για Novartis: Αυτός ξεκίνησε τη σκευωρία – Ήθελε την αμοιβή, αλλά οι Αμερικανοί τον πέταξαν έξω

Νέα, σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε την Πέμπτη (23.07.2026) ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης κατά του Μάριου Σαλμά, απαντώντας στις καταγγελίες του για την Novartis και αποδίδοντας στον ανεξάρτητο -πρώην «γαλάζιο» βουλευτή «πραγματικό ρόλο» στην υπόθεση.

Με μακροσκελή ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι ο Μάριος Σαλμάς ήταν εκείνος που το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, «ξεκίνησε τη διαδικασία» της υπόθεσης Novartis, επιδιώκοντας, όπως ισχυρίζεται, να ενταχθεί στο αμερικανικό πρόγραμμα προστατευόμενων μαρτύρων και να λάβει χρηματική αμοιβή.

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«Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στη σκευωρία Novartis», αναφέρει στην αρχή της ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας, με αφορμή την τοποθέτηση του ανεξάρτητου βουλευτή υπέρ της ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλείται έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν κατατεθεί στη δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο Μάριος Σαλμάς είχε επιχειρήσει να αποκτήσει καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα στις ΗΠΑ.

«Ήταν ο ίδιος που ξεκίνησε τη διαδικασία»

«Τότε απεδείχθη αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί από την αρχή», υποστηρίζει ο υπουργός Υγείας, ισχυριζόμενος ότι ο Μάριος Σαλμάς ήταν εκείνος που «επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής της σκευωρίας».

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Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, στόχος ήταν «η αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων», την οποία, όπως αναφέρει, έλαβαν τελικά ο δικηγόρος Παύλος Σαράκης και οι άλλοι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες.

«Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω», σημειώνει, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Ο υπουργός Υγείας συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι, αφού ο Μάριος Σαλμάς δεν εξασφάλισε δικαστική προστασία, «κατηγορήθηκε και ο ίδιος για τη σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε».

Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο… pic.twitter.com/9inYiUjQFO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 23, 2026

Η αναφορά στον ΕΟΠΥΥ

Στην ίδια ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνδέει την υπόθεση Novartis με παλαιότερη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, υποστηρίζοντας ότι η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «ξεπλήρωσε» στον Μάριο Σαλμά τις υπηρεσίες που, κατά τον ίδιο, είχε προσφέρει εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός κάνει λόγο για «σκανδαλώδη απόφαση» του ΕΟΠΥΥ, με την οποία, όπως αναφέρει, διαγράφηκε οφειλή ύψους 176.677,07 ευρώ του κ. Σαλμά προς τον Οργανισμό.

«Του το ξεπλήρωσαν λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία», αναφέρει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τη σχετική απόφαση σε πολιτική συναλλαγή.

«Αυτός τόλμησε να κατηγορήσει εμένα»

Η ανάρτηση καταλήγει με προσωπική επίθεση κατά του ανεξάρτητου βουλευτή, τον οποίο ο κ. Γεωργιάδης κατηγορεί ότι επιχειρεί να του αποδώσει ευθύνες για «διαπλοκή και συναλλαγή».

«Αυτός ο άνθρωπος τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή. Αν είναι ποτέ δυνατόν;», σημειώνει ο υπουργός Υγείας.

Στο στόχαστρό του βάζει, τέλος, και το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη υπερασπίστηκε τον Μάριο Σαλμά κατά την πολιτική αντιπαράθεση της προηγούμενης ημέρας.

«Αυτόν υπερασπίστηκε χθες το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη», καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι καταγγελίες Σαλμά

Η πολιτική σύγκρουση άρχισε την Τετάρτη (22.07.2026) μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του αιτήματος για την άρση της ασυλίας του, το οποίο είχε υποβληθεί έπειτα από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο ανεξάρτητος, πρώην «γαλάζιος» βουλευτής ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Novartis και κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για σχέσεις με τη διαπλοκή.

«Μέσα στην κρίση, ο Άδωνις Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα», υποστήριξε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρακτική αυτή «παθητική δωροδοκία» και «ορισμό της διαπλοκής», ισχυριζόμενος ότι ο υπουργός ζητούσε από τον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή να διοχετεύει διαφημιστικά κονδύλια σε μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη την περίοδο κατά την οποία εκείνος ήταν προστατευόμενος μάρτυρας και του υπεδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο θα κατέθετε.

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου», ανέφερε ο Μάριος Σαλμάς, καταθέτοντας στη Βουλή μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον υπουργό Υγείας.