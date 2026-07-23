«Βραχυκύκλωμα» στο ΠΑΣΟΚ μετά τη στροφή Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: Οι αντικρουόμενες γραμμές Καρχιμάκη και Γιαννακοπούλου και το «άδειασμα» στον Δουδωνή

Η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια προκάλεσε διαφορετικές τοποθετήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, την ώρα που η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) και ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση τους στον χώρο της αντιπολίτευσης. Η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Παναγιώτης Δουδωνής εξέφρασαν αποκλίνουσες απόψεις, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Τα μη κρατικά πανεπιστήμια βρέθηκαν έτσι στο επίκεντρο μιας εσωκομματικής συζήτησης στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή και τη στάση που τηρεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η Νάντια Γιαννακοπούλου διαφοροποιήθηκε από τις τοποθετήσεις που έκαναν ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Παναγιώτης Δουδωνής, χωρίς πάντως να αμφισβητείται ο βασικός προσανατολισμός του κόμματος υπέρ της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων.

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Η διαφορετική ανάγνωση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια έφερε σε πρώτο πλάνο τις αποχρώσεις στη γραμμή του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα. Η Νάντια Γιαννακοπούλου διαφώνησε με τη θέση που παρουσίασε ο Λευτέρης Καρχιμάκης για κατάργηση του ισχύοντος νόμου, ενώ πήρε αποστάσεις και από τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (23.07.2026) στο Action24, o Λευτέρης Καρχιμάκης είχε προανήγγειλε την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη, υποστηρίζοντας ότι μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα διαμορφώσει νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερρακάκη και θα φτιάξουμε έναν νέο νόμο-πλαίσιο», ανέφερε, συνδέοντας το νέο καθεστώς με «πολύ υψηλές προδιαγραφές», τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας.

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Ο ίδιος μίλησε για «πανεπιστήμια του ενάμιση ορόφου» και υποστήριξε ότι από τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο όσα ανταποκριθούν στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στα αυστηρότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ.

Η τοποθέτηση, ωστόσο, δεν έμεινε για πολύ αναπάντητη. Η Νάντια Γιαννακοπούλου, λίγο αργότερα, ξεκαθάρισε ότι η κατάργηση του νόμου δεν έχει συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ακυρώνοντας επί της ουσίας τη βεβαιότητα με την οποία είχε μιλήσει ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

«Δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα», ανέφερε, υπερασπιζόμενη παράλληλα τη θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Σε ανάρτησή της δήλωσε μάλιστα «περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που τάσσεται υπέρ» της λειτουργίας τους, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση τέτοιων ιδρυμάτων «ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα».

Το «άδειασμα» στον Δουδωνή

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήρε σαφείς αποστάσεις και από τον Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος επιχείρησε να αποδώσει πολιτική σκοπιμότητα στη στάση του Αλέξη Τσίπρα υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής είχε αναφερθεί στον Αργύρη Μπεντενιώτη, στέλεχος της ΕΛΑΣ, συνδέοντάς τον με την επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα του, Μανώλη Μπεντενιώτη, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου πανεπιστημίου της Κύπρου που έχει καταθέσει αίτημα για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα.

Η επιχειρηματολογία αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

«Δεν μπορεί να χρησιμοποιείς όρους οικογενειακής ευθύνης», δήλωσε. «Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος. Σας το λέω ξεκάθαρα, παίρνω απόσταση».