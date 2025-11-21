Μαρινάκης: «Δεν θα πάρουμε την άδεια της κας Ζαχάροβα»

Ευθεία απάντηση στην προκλητική δήλωση που έκανε χθες (20/11/25) η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα αναφορικά με όσα συμφώνησε η Ελλάδα με την Ουκρανία έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ως προς την κα Ζαχάροβα δεν θα πάρουμε την άδειά της. Κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων στους οποίους είναι απέναντι η Δύση δείχνουν ότι κάνουμε καλά την δουλειά μας. Η θέση μας με τον αμυνόμενο, την Ουκρανία και με την Ευρώπη μπορεί να ενοχλεί κάποιους αλλά δεν θα την αλλάξουμε. Δυο κυρίαρχα κράτη θα κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας έτσι στην εκπρόσωπο του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε: «Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους άνδρες και τις γυναίκες, τα στελέχη που φρουρούν και προστατεύουν τα σύνορα της χώρας ημέρα και νύχτα. Η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός τιμούν το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποτελεί την ψυχή της αμυντικής θωράκισης της πατρίδας, της ασφάλειάς μας και υπηρετεί τις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ελευθερίας, του δικαίου».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι κατατέθηκε στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Τόνισε ότι είναι ένας προϋπολογισμός από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών. «Περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις ή και μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη», όπως δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο: να κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην ευρωζώνη. Όσον αφορά στα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού αναμένεται ο ρυθμός ανάπτυξης να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026 έναντι 1,3 και 1,2% για την ευρωζώνη αντίστοιχα. Το ονομαστικό ΑΕΠ να αυξηθεί από 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026. Ο εγχώριος πληθωρισμός να αποκλιμακωθεί απ’ το 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026. Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026». Υπογράμμισε επίσης ότι το ποσοστό ανεργίας βελτιώθηκε περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού διαμορφούμενο σε 8,6% που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Ακόμη ότι το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ να διαμορφωθεί σε 138,2%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. «Παρά το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον η Ελλάδα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής κι όλα αυτά αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών» είπε.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μια σειρά από θετικές ειδήσεις που είχαμε διαδοχικά στον τομέα της οικονομίας μεταξύ των οποίων την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τον οίκο Fitch, «μια απόφαση που βασίστηκε στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους τις υψηλές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανθεκτικότητα της ανάπτυξης και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος. Η εν λόγω εξέλιξη επιβεβαιώνει τόσο την πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία όσο και την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα έχει τον 5ο χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό στην ευρωζώνη».

Πρόσθεσε ότι τα ταυτόχρονα «η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη να κάνει αυτό το πολύ σημαντικό βήμα». Είπε στη συνέχεια ότι «διευρύνονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλεξιμότητας και παρατείνεται η χρονική διάρκεια υπαγωγής στο πρόγραμμα ‘Σπίτι μου ΙΙ’, το οποίο υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα». Στο σημείο αυτό ανέλυσε κάποια στοιχεία για την υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου Ι».

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και διακίνησης όπλων τις οποίες εξειδίκευσε από το Ρέθυμνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.