Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα

Η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την 89η ΔΕΘ, δεν έμεινε ασχολίαστη από τον κυβερνητικο εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

O υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για το πρόγραμμα που εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης μια εβδομάδα μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλον, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για το ότι δεν έχει κοστολιγήσει τα μέτρα που προέβαλε, και απέφυγε να απαντήσει για το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα και τόνισε πως ο πρωθυπουργός, όποιο μέτρο και αν προανήγγειλε ήταν κοστολογημένο.

«Αντί για “προγραμματικό σχέδιο”, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με “πράσινα λεφτόδεντρα και ακάλυπτες υποσχέσεις”», τόνισαν νωρίτερα κυβερνητικές πηγές.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Πράγματι, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, εάν θέλει να είναι πειστικός, γιατί πολύ απλά απαιτείται τεκμηρίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχουν, όμως και ερωτήσεις, στις οποίες η απάντηση είναι μονολεκτική, εάν θες κάποια στιγμή να σε πάρουν στα σοβαρά.

Αξίζει τον κόπο να δει κανείς τον τρόπο που απάντησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην πολύ απλή, αλλά κομβική ερώτηση: «πόσο κοστίζουν τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες;».

Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να πει έναν αριθμό, μιλούσε για αρκετά λεπτά και, αφού μας ταξίδεψε μέχρι και στο 2009, απλώς δεν απάντησε. Με παρόμοιο τρόπο (δεν) απάντησε και σε ανάλογη ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ που εξήγγειλε χθες, όπως και σε κάθε σχετικό ερώτημα κοστολόγησης του πλουσιοπάροχου «καλαθιού» του.

Αντιθέτως, πριν από μία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι κοστίζει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα. Εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών, είναι ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε.