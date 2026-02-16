Μαρινάκης για φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής: Το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει την απόκτησή τους, εφόσον είναι γνήσιες

Η ενεργειακή συμφωνία με την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy, που υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού, έδωσε τον τόνο στην εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026). Οι συμβάσεις μίσθωσης αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ συνδέθηκαν με τη δρομολογούμενη πρώτη διερευνητική γεώτρηση στο «Μπλοκ 2» στο Ιόνιο, στις αρχές του 2027. Κατά την κυβέρνηση, οι κινήσεις αυτές ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και δημιουργούν προοπτικές επενδύσεων, θέσεων εργασίας και αυξημένων εσόδων για το Δημόσιο.

Παράλληλα, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η νέα διαδικασία διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς, με ειδική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Στην πρώτη φάση, το μέτρο αφορά κυρίως ασθενείς με ογκολογικές παθήσεις, πολλαπλή σκλήρυνση και άλλες σοβαρές χρόνιες νόσους, με 23.000 συνταγές τον μήνα και στόχο την επέκταση σε περισσότερες κατηγορίες θεραπειών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στην ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, σε επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος, στην πλατφόρμα myBusinessSupport για ενίσχυση επιχειρήσεων στη Χίο έως τις 26 Φεβρουαρίου 2026, στην πρόοδο της Γραμμής 4 του Μετρό και στην προγραμματική σύμβαση για την πανελλαδική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» εντός των επόμενων δύο μηνών.

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στις ερωτήσεις δημοσιογράφων, απορρίπτοντας αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του θανατηφόρου δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάντα. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να χρεώσει στην κυβέρνηση προσπάθεια «κάλυψης» της ιδιοκτησίας «από την πρώτη στιγμή», κάτι που ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για «εγκάθετους που θέλουν να κοροϊδέψουν τον κόσμο» και υποστηρίζοντας ότι «ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος πολιτεύεται με όρους λαθροχειρίας».

Σχετικά με δημοσιεύματα περί «μυστικής» επίσκεψης στην Ελλάδα απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ και σενάρια «διαμοιρασμού του Αιγαίου», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι επρόκειτο για ιδιωτική επίσκεψη στην πρέσβη, χωρίς καμία συνάντηση με μέλη της κυβέρνησης. Τόνισε, επίσης, ότι δεν έχει υπάρξει καμία αμερικανική παρέμβαση –ούτε άτυπη ούτε τυπική– στα ελληνοτουρκικά.

Για τις φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν Έλληνες αντιστασιακούς, σχετιζόμενες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής και οι οποίες εμφανίζονται σε δημοπρασία στο eBay, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον αποδειχθεί η γνησιότητά τους. Όπως είπε, το υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απόκτησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί πως πρόκειται για αυθεντικό υλικό. «Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος ή το eBay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή να αποδεχθούν έλεγχο από ειδικούς για την πιστοποίησή τους», σημείωσε.

Αναφερόμενος σε δημοσίευμα για κλινικές διακοπής κύησης, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική θέση είναι σαφής, χαρακτηρίζοντας την άμβλωση «ζήτημα λυμένο εδώ και πολλά χρόνια» και «αυτονόητο δικαίωμα κάθε γυναίκας να ορίζει το σώμα της». Πρόσθεσε ότι έχει ζητηθεί ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Για το θέμα του «13ώρου» και τη σχετική συζήτηση στην αγορά εργασίας, σημείωσε ότι τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το ΕΡΓΑΝΗ 2, το οποίο αντικαθιστά το ΕΡΓΑΝΗ 1, με νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική. Διευκρίνισε ότι η εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος δεν συνδέεται με την πρόβλεψη δυνατότητας απασχόλησης έως 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, ενώ ανέφερε ότι χρήση της σχετικής δυνατότητας έχει κάνει το 0,4% των μισθωτών και το 0,1% των επιχειρήσεων έχει κάνει χρήση του εξαημέρου.

Για τις δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί «εκβιασμού», υποστηρίζοντας ότι «δεν έχουν καμία βάση». Όπως σημείωσε, «ήρθε η στιγμή» ώστε η Βουλή να κινήσει τη σχετική διαδικασία, ενώ τόνισε πως οι προτάσεις της κυβέρνησης αποτυπώνουν –κατά την κρίση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας– την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η αναθεώρηση. Παράλληλα, επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απολογηθεί «σε κανέναν» για τις «ξεκάθαρες προτεραιότητές» της, σημειώνοντας ότι «δημοκρατία έχουμε». Κλείνοντας, ανέφερε πως στόχος είναι «να μπει ένα φρένο στους πάνω και στους κάτω της πλατείας».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Υπογράφηκαν, παρουσία του Πρωθυπουργού, στο Μέγαρο Μαξίμου, οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό µε τη δρομολογούμενη πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα στο θαλάσσιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» στο Ιόνιο, η οποία αναμένεται στις αρχές του 2027, μετά από 40 χρόνια αποτελούν τα δύο μεγάλα ορόσημα στο μέτωπο των ερευνών φυσικού αερίου στη χώρα.

Με αυτές τις συμφωνίες η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή της ασφάλεια και δημιουργώντας εύφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και νέες, ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας και σημαντικά αυξημένα δημόσια έσοδα.

Τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή η νέα διαδικασία διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς με την ενεργοποίηση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή η οποία πρόκειται να διευκολύνει δεκάδες χιλιάδες ασθενείς με σοβαρές και χρόνιες νόσους, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωμένοι να περιμένουν σε ουρές στα φαρμακεία του Οργανισμού για να παραλάβουν τις θεραπείες τους.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου εντάσσονται ως επί το πλείστον:

Ασθενείς με ογκολογικές παθήσεις

Ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

Ασθενείς με συγκεκριμένα χρόνια και σοβαρά νοσήματα που περιλαμβάνονται στη σχετική υπουργική απόφαση.

Το πρόγραμμα αφορά σε 23.000 συνταγές μηνιαίως στην αρχική του φάση, με προοπτική επέκτασης σε περισσότερες θεραπευτικές κατηγορίες και στόχο τον τριπλασιασμό των συνταγών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ανά μήνα.

Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Επί της Αρχής, θετικά, ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο τα βασικά άρθρα ψηφίστηκαν από τα 2/3 της Βουλής. Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως το άρθρο που διευκολύνει τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ψηφίστηκε από 193 βουλευτές σε σύνολο 292, ενώ τα άρθρα της μετενέργειας και της διευκόλυνσης στην επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από 194 βουλευτές.

Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αύξηση μισθών και παροχών για τους εργαζόμενους. Παράλληλα, δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας στις επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα επένδυσης στους εργαζομένους με προοπτική, μέσα σε ένα περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες που διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Και είναι ιστορική, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία Κυβέρνησης με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και μάλιστα τέτοιου εύρους.

Παράλληλα, ψηφίστηκε σε μία περίοδο πολύ θετικών προοπτικών για την αγορά εργασίας:

Η ανεργία υποχώρησε από το 18% σχεδόν στο 7,5%. Είναι το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία της Ελλάδας στην ανεργία και έχουμε να υπάρξουμε στο 7,5% εδώ και 18 χρόνια.

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5%, από το 69% το 2019.

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.516 ευρώ, από τα 1.264 ευρώ το 2019, δηλαδή κατά 20%.

Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.362,66 ευρώ, από τα 1.046 το 2019, δηλαδή κατά 30,3%.

Σχεδόν 2 στους 3 μισθωτούς αμείβονται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Γεγονός που συνιστά αύξηση 75% σε σχέση με το 2019.

Εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κύκλωμα, το οποίο χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» -ως εμφανιζόμενους υπεύθυνους 380 επιχειρήσεων εστίασης και ηλεκτρονικών ειδών- αφήνοντας χρέη, ύψους 43 εκατ. ευρώ, προς το Δημόσιο.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα, κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση, που δρούσε τουλάχιστον από το 2018, εντός της χώρας και στο εξωτερικό, στην παράνομη επεξεργασία καπνού και την παραγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Αυτές είναι μόλις μερικές από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες στη διαρκή μάχη για «Νομιμότητα Παντού», οι οποίες ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την εμπιστοσύνη τους στην Πολιτεία.

Αξίζει να τονίσουμε ότι από τον Οκτώβριο του 2024 η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις εξαρθρώνοντας 173 εγκληματικές οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 3.094 δράστες.

Η παραβατικότητα δεν έχει καμία θέση στις γειτονιές, στα Πανεπιστήμια, στις επιχειρήσεις, στα γήπεδα, πουθενά. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε, με αμείωτη ένταση και με την πολύτιμη συνδρομή των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας να εργαζόμαστε σκληρά για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ενίσχυσης επιχειρήσεων που βρίσκονται στη Χίο, επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια αυτών.

Η πλατφόρμα λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ και θα παραμείνει ανοιχτή ως την 26η Φεβρουαρίου 2026 για την υποβολή των αιτήσεων.

Στη συνέχεια, θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, συνεχίζει, έμπρακτα, τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στη Χίο.

Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό στο σκέλος από την Κατεχάκη μέχρι τον Ευαγγελισμό, από τον Μετροπόντικα «Αθηνά».

Η σήραγγα, μήκους 5,1 χιλιομέτρων, έχει διανύσει τις περιοχές: Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή.

Ο δεύτερος δίδυμος Μετροπόντικας, η «Νίκη», εκτελεί τη διάνοιξη της σήραγγας σε αντίθετη κατεύθυνση, συνολικού μήκους 7,1 χιλιομέτρων. Εκκίνησε από το Άλσος Βεΐκου και βρίσκεται σήμερα λίγο μετά τον σταθμό «Πλατεία Κυψέλης», έχοντας, ήδη, κατασκευάσει 2.960 μέτρα σήραγγας, που αντιστοιχούν στο 42% της συνολικής διαδρομής της, με τελικό προορισμό το φρέαρ «Ευαγγελισμός».

Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, με το 65% της σήραγγάς της να είναι έτοιμο.

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την εφαρμογή της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα. Μέσω του προγράμματος προσφέρεται ασφαλής φύλαξη βρεφών και νηπίων, ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, από πιστοποιημένους επιμελητές και επιμελήτριες.

Ήδη η δράση εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 62 Δήμους της χώρας. Με τη συμμετοχή 1.209 επιμελητών και επιμελητριών εξυπηρετήθηκαν 2.243 οικογένειες και καλύφθηκαν ανάγκες φροντίδας για 2.370 παιδιά.

Η καθολική εφαρμογή του προγράμματος, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων δύο μηνών, αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών όσο το δυνατόν περισσότερων οικογενειών σε όλη την Ελλάδα.

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» συμπληρώνουν το πρόγραμμα πρόσβασης των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και ενισχύουν τη δυνατότητα των γονέων να συνδυάζουν εργασία και οικογενειακή ζωή.