Μαρινάκης για Λοβέρδο: Γιατί τους έχει πιάσει τόσο άγχος;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, σε ερώτηση αν η ΝΔ εξοφλεί γραμμάτια στον κ. Λοβέρδο όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε πως είναι «χαμηλοτάτου επιπέδου» αυτή η απάντηση.

«Τρία πράγματα θα πω», είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Αποτελεί μία ακόμα δικαίωση για τη ΝΔ, τον πρόεδρο της ΝΔ και την πολιτική της κυβέρνησης. Άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους χώρους έρχονται εκείνοι στη ΝΔ δικαιώνοντας όσα λέγαμε αυτά τα χρόνια. Η ΝΔ έχει κάποιες αρχές και αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η κυβερνητική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απολύτως πιστή αυτή η πολιτική σε όσα έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Πιο συνεπής πολιτική σε όσα διαχρονικά πρεσβεύει η ΝΔ δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Το ΠΑΣΟΚ ας κοιταχτεί στον καθρέφτη και ας δει αν στελέχη που χωρούσαν στο ΠΑΣΟΚ πριν από 10-15 χρόνια, τώρα δεν χωράνε σε ένα κόμμα που συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλα κομματίδια. Εμείς συνεχίζουμε να υποδεχόμαστε ανθρώπους που θέλουν εκείνοι να ενταχθούν στη ΝΔ και στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τις πολιτικές μας», τόνισε.

Σε ερώτηση για το λόγο που εντάχθηκε στη ΝΔ ο κ. Λοβέρδος ενώ δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί, αναρωτήθηκε «γιατί τους έχει πιάσει τέτοιο άγχος». Πρόσθεσε ότι ο κ. Λοβέρδος στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχει σε κάποια εκλογική περιφέρεια και αν κάνει ή όχι για βουλευτής, θα το αποφασίσουν οι πολίτες.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί δύο φορές με ευθύνη του κ. Λοβέρδου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «δεν είναι άνθρωπος που πορεύεται σε λογική παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων» και πρόσθεσε για τις συγκεκριμένες υποθέσεις ότι έχει απαντήσει ο ίδιος. Επανέλαβε ότι ο κ. Λοβέρδος επέλεξε να πολιτευτεί με τη ΝΔ με σταυρό και θα αξιολογηθεί από τους πολίτες.

Για την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για μείωση του ΦΠΑ στις πατάτες και το ρύζι, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «εκτός από το πόσο κοστίζει το πρόγραμμά του, δεν θυμόταν το τρίτο προϊόν μετά την πατάτα και το ρύζι». Πρόσθεσε πως «όταν λες πάρα πολλά πράγματα με διαφορετικές εκδοχές, πέφτεις στην παγίδα που έχεις στήσει. Αν δεν έχει σταθερό αφήγημα με συγκεκριμένα μέτρα και προσπαθείς να πεις τα πάντα στους πάντες, πέφτεις στην παγίδα των αντιφάσεων που έχεις προκαλέσει. Πλέον έχουμε το άγνωστο τρόφιμο εκτός από το άγνωστο πρόγραμμα και την άγνωστη κοστολόγηση από το ΠΑΣΟΚ». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών και απάντησε στα περί υπερβολικών πλεονασμάτων. «Πείτε μου ένα κίνητρο να παράγει μια κυβέρνηση υπερβολικά πλεονάσματα ενώ δεν μπορεί να τα μοιράσει. Τα πλεονάσματα έχουμε αποδείξει ότι είναι αποτέλεσμα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μπορεί να δώσει περισσότερα και να μην τα δίνει. Όποιος τάζει με λεφτά που δεν υπάρχουν, τότε παίζει με τις αγωνίες της κοινωνίας», τόνισε.

Για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι σε κάθε άνθρωπο που έχει χάσει τον δικό του από έναν εγκληματία». «Αυτοί που σκοτώνουν ανθρώπους δεν είναι ούτε κόκκινοι, ούτε μαύροι φασίστες αλλά είναι δολοφόνοι. Υπάρχουν δολοφόνοι που ξεκινούν με ιδεολογικό μανδύα της άκρας δεξιάς και δολοφόνοι που ξεκινάνε με τον μανδύα της άκρας αριστεράς. Επειδή έχετε πολύ επιλεκτική μνήμη, να θυμίσω ότι υπουργός της ΝΔ συγκέντρωσε δικογραφίες και τις οδήγησε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη έκρινε. Κυβέρνηση της ΝΔ βρήκε αίθουσα να δικάσει τη Χρυσή Αυγή, ψήφισε μία σειρά από τροπολογίες για να κάνει χρήση ο Άρειος Πάγος και να μη συμμετέχουν μορφώματα που είναι εγκληματικές οργανώσεις. Το τελευταίο κόμμα που μπορεί να κατηγορηθεί ότι κλείνει το μάτι σε εγκληματικές οργανώσεις είναι η ΝΔ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κόμματα στη Βουλή που θέλουν ή σιγοντάρουν αυτή τη δράση», συμπλήρωσε.

Για τον πολίτη που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα για την υπόθεση των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως σε ανθρώπινο επίπεδο δεν υπάρχουν λόγια για έναν άνθρωπο που έχει βιώσει το απόλυτο δράμα. «Είμαστε όλοι αυτονοήτως δίπλα του. Έχει δικαίωμα να κάνει όποιο αίτημα πιστεύει. Επί της ουσίας, νομικά, του αιτήματος δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης, ούτε της Βουλής, ούτε του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι της δικαιοσύνης. Είναι μια αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας. Όποιος ζητάει από εμάς να παρέμβουμε ζητά να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό μας ξεπερνάει. Το αν πρέπει να γίνει δεκτό ή όχι το αίτημα είναι κάτι που θα εξετάσει η δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Για τη στάση της αντιπολίτευσης σε θέματα που αφορούν την επιβολή του νόμου, ανέφερε: «Σήμερα ακούσαμε τον κ. Μαργαρίτη να λέει ότι μας μισεί το 70% της κοινωνίας επειδή δεν μας ψηφίζει. Θα μπορούσε να πει δεν μας συμπαθεί. Με αυτή τη λογική ένα κόμμα του 14% το μισεί το 86%. Πριν από περίπου ένα μήνα είπαμε μια πραγματικότητα, ότι μια κυβέρνηση νομοθέτησε διατάξεις που αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα. Να μείνουμε στην ουσία. Υπήρξε μια κυβέρνηση που για τους δικούς της λόγους κατά παραδοχή του δικού της υπουργού αποφυλάκισε όλο το βαρύ έγκλημα. Για τη διάταξη του κ. Φλωρίδη ήταν εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία. Με ρωτάτε για ΣΥΡΙΖΑ και προστασία των μαρτύρων. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σχοινί».

Για το μεταναστευτικό και την κατάσταση στην Κρήτη δήλωσε πως η χώρα σε σχέση με πέρσι έχει 30% λιγότερες αφίξεις παράνομων μεταναστών. «Υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα από τη βόρεια Αφρική. Από την τροπολογία και για 6 εβδομάδες είχαμε μείωση 80% των αφίξεων. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι κατά το νόμο. Ψηφίστηκε ένας νόμος που στην πραγματικότητα κλείνει τα παραθυράκια καταχρηστικών αιτήσεων ασύλου. Στόχος είναι η χώρα μας να είναι σε καλύτερη κατάσταση, όπως είναι, σε σχέση με άλλες χώρες», πρόσθεσε.