Μαρινάκης για μπλόκα αγροτών: Οι δρόμοι ανήκουν σε όλους και θα μείνουν ανοικτοί – Δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες πληρωμές αλλά η κυβέρνηση θα βάλει πάνω και απ’ όλα την εφαρμογή του νόμου»
μπλόκο
Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων στα Μάλγαρα του νομού Θεσσαλονίκης, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν οι δρόμοι διαμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών και το κλείσιμο των εθνικών οδών. 

«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης. Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και η διέλευση και να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί», είπε αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών. Και πρόσθεσε: «Οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί και η ΕΛΑΣ θα κάνει την δουλειά της γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους».

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες πληρωμές αλλά η κυβέρνηση θα βάλει πάνω και απ’ όλα την εφαρμογή του νόμου. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αρχές να επιβάλλουν το νόμο και οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί», είπε ακόμα.

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους αγρότες είπε: «Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών. Φέτος με καθυστέρηση μεν θα δώσουμε περισσότερα χρήματα από ποτέ».

Και κατέληξε: «Στο τέλος του χρόνου θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα. Έχουμε μειώσει φόρους και έχουμε δώσει μόνιμη λύση για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο».

Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε και για την δήλωση Πλεύρη ότι πολλοί αγρότες προκάλεσαν στα χθεσινά (30/11/25) επεισόδια και είπε: «Είδαμε κάποιες εικόνες που δεν περιποιούν τιμή. Δεν γίνεται κάποιος να επιτίθεται είτε σε αγρότη είτε σε αστυνομικό. Δεν γίνεται να ταρακουνάς περιπολικά δεν είναι εχθροί οι αστυνομικοί. Είναι εκεί για την τήρηση της τάξης. Αν δεχθούν επίθεση είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν το νόμο. Δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να θέλει το χάος».

