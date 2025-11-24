Πολιτική

Μαρινάκης για την Ιθάκη: Η εκπαίδευση του Χάρι Πότερ ήταν δωρεάν, του κ. Τσίπρα μας κόστισε 120 δις ευρώ

«Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου και το ρίχνεις στα βράχια δεν είναι έντιμο να τα φορτώνεις στον υποπλοίαρχο και τους μούτσους και να είσαι άμοιρος ευθυνών»
Βιβλίο Τσίπρα
Στιγμιότυπο από βιβλιοπωλείο της Αθήνας με το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο "Ιθάκη", Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg αφορά την περίοδο 2015-2019 αλλά και την περίοδο 2019-2024 / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Μαθητευόμενο μάγο αλλά και αλαζόνα χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Ιθάκη από σήμερα (24/11/25) στα βιβλιοπωλεία.

«Αν ήταν ο κ. Τσίπρας ενεργός πολιτικά θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ ότι η ιστορία την πρώτη φορά επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία και την δεύτερη σαν φάρσα. Τον παραπέμπω όμως στον Γκράουτσο Μαρξ ο οποίος είχε απαντήσει για ένα βιβλίο ότι «από την στιγμή που το παρέλαβα δεν έχω σταματήσει να γελάω». Δεν είναι όμως αστείο γιατί οι πολίτες που φορτώθηκαν 30 επιπλέον φόρους δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι που στήθηκαν στις ουρές δεν γελάνε», είπε σχολιάζοντας την «Ιθάκη» και όσα αναφέρονται εκεί, ο Παύλος Μαρινάκης.

«Διέκρινα μεγάλη αλαζονεία δεν υπάρχει ούτε μια συγνώμη», είπε ακόμα και πρόσθεσε: «Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου και το ρίχνεις στα βράχια δεν είναι έντιμο να τα φορτώνεις στον υποπλοίαρχο και τους μούτσους και να είσαι άμοιρος ευθυνών».

Ερωτηθείς για τις πωλήσεις του βιβλίου που φτάνουν εκείνες του Χάρι Πότερ σχολίασε: «Δεν είμαι βιβλιοκριτικός αλλά να παρατηρήσω ότι το κοινό δείχνει ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Στην περίπτωση όμως του Χάρι Πότερ η εκπαίδευση στο Χόγκουαρτς ήταν δωρεάν. Η εκπαίδευση σ εμάς κοστισε 120 δις ευρώ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τις φήμες ότι στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας θα ζητούσε συγγνώμη.

«Η συγγνώμη απαιτεί κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν. Είναι ανατριχιαστικό να παραδέχεται κάποιος τόσο κυνικά ότι επέλεξε να βάλει απέναντί του μια οικογένεια που τύγχανε να είναι του πολιτικού του αντίπαλου. Είχαμε με την βούλα μια παραδοχή για κάτι που ξέραμε. Τα αποτελέσματα της παραδοχής τα εισπράττει ο κ. Τσίπρας και από κάποιους που δεν είναι πια φίλοι του. Πρέπει να αποφύγουμε δυο λάθη. Το ένα είναι να ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Τίθενται και ζητήματα ηθικής. Είναι ηθικό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο πολιτικά ή οικονομικά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν την ξεχνάς. Επίσης είναι χαμηλά ο πήχης. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις από εμάς. Να μην έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη».

