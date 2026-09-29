Μαρινάκης για τις «παραφωνίες» γαλάζιων: «Πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας» – Σε δυο φάσεις τα μέτρα για τα καύσιμα

Το πλαίσιο που έχει θέσει ο πρωθυπουργός εν αναμονή και των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα που θα γίνουν αύριο Τετάρτη (30/09/26) υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action24. Τέλος Σεπτεμβρίου, όπως γίνεται κάθε μήνα για τον επόμενο μήνα και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κυριότερη και πρώτη στόχευση όπως υπογράμμισε είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Για τη βενζίνη, τόνισε ότι είμαστε εν αναμονή και των όποιων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμα ότι «η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Είτε η συζήτηση έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη ρήτρα διαφυγής, που είναι μια πολύ επίκαιρη συζήτηση, δηλαδή να δώσει την άδεια στις χώρες, όχι να τον μειώσουν, όπως λέει η αντιπολίτευση, καμία άδεια δεν χρειάζεται, να μην μπαίνει στα έξοδα για να μπορούμε να πάρουμε και αυτή την ανάσα, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, χωρίς τώρα να κουνάω το δάχτυλο και να θέλω εκ του ασφαλούς να γίνω δημοφιλής. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε και υπήρξαν αντανακλαστικά. Εδώ πρέπει να ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις».

Με αφορμή τις παραφωνίες και τις άστοχες δηλώσεις στελεχών της ΝΔ ο κ. Μαρινάκης είπε: «Το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλώ δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση».

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα που έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα, κάποιοι περισσότερα, κάποιοι λιγότερα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας».

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Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι ισοπεδώνει τα πάντα. «Παίρνει, για παράδειγμα, μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης, ή λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Το γνωστό «μισθοί Βουλγαρίας». Εγώ δεν λέω ότι έχουμε μισθούς Ελβετίας, αλλά προσέξτε, όταν έρχεται η ίδια η Eurostat, όχι κάποια άλλη αρχή, που μετράει όλες τις χώρες και λέει στην ατομική κατανάλωση –τι χαλάει, δηλαδή, ο καθένας από μας– δεν είμαστε στον πάτο, είμαστε πάνω από πέντε χώρες και ανεβαίνουμε. Όταν λέει ότι είμαστε η πρώτη χώρα σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Όταν λέει ότι στον μέσο μισθό με όρους αγοραστικής δύναμης έχουμε ανέβει δύο θέσεις αυτά τα χρόνια, κι έχουμε από κάτω 10 χώρες, άρα έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Γιατί η αντιπολίτευση λέει μία από τις τρεις έρευνες; Άρα, όσο λάθος είναι να τα ισοπεδώνουμε όλα, τόσο λάθος είναι και να πανηγυρίζουμε».

Σχετικά με τον κάθετο διάδρομο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «Η Chevron, η ExxonMobil, δύο δηλαδή ενεργειακοί κολοσσοί που βάζουν την υπογραφή τους και φέρνουν την ίδια τους την παρουσία στην Ελλάδα, δηλαδή οι ίδιοι με τους εργαζομένους τους, με τη σφραγίδα τους είναι στην Ελλάδα, όπως και ο κάθετος διάδρομος. Πέραν του ότι όλα αυτά εκτοξεύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, στέλνουν και πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αλλάζουν τη θέση της Ελλάδος ως προς τον ενεργειακό χάρτη».

Και σε υψηλούς τόνους μίλησε για την προσπάθεια εκ μέρους της αντιπολίτευσης «να δημιουργηθεί ένα αφήγημα ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας ως προς την εξωτερική πολιτική της χώρας».

«Εκεί που δεν δέχομαι «μύγα στο σπαθί μου» είναι από όλο αυτό το ψεύτικο αφήγημα της αντιπολίτευσης, από όλες τις πλευρές του πολιτικού συστήματος, για την εξωτερική πολιτική», είπε χαρακτηριατικά.

Επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι το μόνο που είχε ένα επιδείξει το ‘15-‘19 είναι η διαπραγμάτευση της γραβάτας, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, «μαύρες ημέρες, σε διαπραγματεύσεις, σε μία εικόνα η οποία ντρόπιαζε τη χώρα στο εξωτερικό, κάτι που δεν άξιζε στους Έλληνες, κάτι που δεν άξιζε στους ανθρώπους αυτούς που έχουν κάνει τόσες θυσίες και ειδικά τους ανθρώπους είτε που έμειναν πίσω και επίμειναν, είτε αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό».

Για το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια, επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη, να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Υιοθέτησε τα χαμένα βαγόνια το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, τη ρητορική των ξυλολίων πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και φέρνει πολιτικούς – δεν φταίνε οι πολιτικοί που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ – που συζητάνε συγκυβέρνηση ακόμα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Και ήταν κατηγορηματικός για το ενδεχόμενο συνεργασίας: «Όχι το ΠΑΣΟΚ, τελεία. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα είχε τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα που είχε επί των ημερών της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Βαγγέλη Βενιζέλου. Άλλο το ΠΑΣΟΚ αυτό, το οποίο προτίμησε να γίνει αντιδημοφιλές, να το βρίζουν και εκείνο όπως και εμάς και να μας λένε ό,τι μας έλεγαν, για να μην γίνει η Ελλάδα μια τριτοκοσμική χώρα, γιατί δεν αρκούσε η «κωλοτούμπα» του κ. Τσίπρα – το ξαναλέω – έπρεπε να ψηφίσουν και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και άλλο ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο συνυπάρχει πολλές φορές, είτε ως προς τη ρητορική, είτε ως προς την πλειοδοσία στην οικονομική πολιτική με τους πιο διαχρονικούς λαϊκιστές ή, τέλος πάντων, τους λαϊκιστές των τελευταίων ετών. Άρα, όλο αυτό το οποίο λέμε καθιστά ακόμα περισσότερο μονόδρομο τον στόχο της αυτοδυναμίας».