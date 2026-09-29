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Πολιτική

Μητσοτάκης: Αυτοψία στο νέο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου – Η πλάκα με τους μαθητές: «Τώρα ανεβαίνω»

«Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία», είπε
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
ΓΡ.ΤΥΠ.ΠΡΩΘΥΠ. ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/EUROKINISSΙ
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Ένα σχολείο το οποίο για χρόνια λειτουργούσε σε κοντέινερ επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για το νέο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου η κατασκευή του σχολείου ολοκληρώθηκε φέτος με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Οι προηγούμενες εγκαταστάσεις του σχολείου ήταν σε άλλο χώρο και σε αυτό φοιτούν περί τα 270 παιδιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας  νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.

«Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία», είπε και ευχαρίστησε όλους τους εκπαιδευτικούς για το έργο που προσφέρουν.

Φτάνοντας στο σχολείο ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε αμέσως στο εσωτερικό του κτιρίου και ανέβηκε στις σχολικές αίθουσες. Δεν έλειψαν και οι χαλαρές στιγμές, καθώς ο πρωθυπουργός έλεγε στους παρευρισκόμενους «για να δούμε τι κάναμε», αναφερόμενος στο νέο σχολικό κτίριο.

Μάλιστα, έκανε και πλάκα με μαθητές που φώναζαν το όνομά του από τα παράθυρα, απαντώντας τους χαμογελαστός: «Τώρα ανεβαίνω!». Στις τάξεις είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για την καθημερινότητά τους στο σχολείο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στον Ασπρόπυργο θα ολοκληρωθεί στις 12:00 το μεσημέρι, οπότε και ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο κέντρο της πόλης για να περιπατήσει στους κεντρικούς δρόμους και να συνομιλήσει με πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής.

Στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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