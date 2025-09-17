Πολιτική

Μαρινάκης για Τουρκία: Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση

«Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία φαίνεται ότι αποδίδει», είπε στο ΕΡΤnews Radio 105,8
Παύλος Μαρινάκης
O κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου Μιχάλη Καραγιάννη

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στον διάλογο με την Τουρκία παρά το κλίμα των τελευταίων ημερών αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχώρηση σε οτιδήποτε, υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών». «Ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο. Σημαίνει ενδυνάμωση», είπε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης.

Πρόσθεσε: «Πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία φαίνεται ότι αποδίδει». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε επίσης ότι: «Η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει στην Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και με τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για την Chevron, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ανδρέας Λοβέρδος για την ένταξή του στη ΝΔ: Επιλογή μου να στηρίξω τη σταθερότητα – Οι πολίτες δεν βλέπουν τον Νίκο Ανδρουλάκη ως εναλλακτική
«Δεν φοβάμαι τίποτα. Ο πολιτικός είναι για να σκέφτεται και να δρα, όχι να φοβάται. Με τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε συμφωνήσει πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν είτε λίγο πριν, είτε λίγο μετά τη ΔΕΘ», επεσήμανε.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος
97
Τέσσερις μήνες αναμονής στον ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι
Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος είπε ότι δεν θα πρέπει να γίνει άλλη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, χρεώνοντας με τον τρόπο του στον Αλέξη Τσίπρα μία νέα εσωκομματική κρίση
Ο Αλέξης Τσίπρας 2
Όλο το παρασκήνιο της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Η «μάχη» του κέντρου από τη ΝΔ
Ο Α. Λοβέρδος είχε εδώ και πολύ καιρό επαφές με την Πειραιώς, ενώ ήδη από τα μέσα Ιουλίου, σε συνέντευξή του είχε δηλώσει σιβυλλικά ότι «στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος θα είμαι παρών»
Ανδρέας Λοβέρδος και Κυριάκος Μητσοτάκης 22
Μητσοτάκης: Εγκαινιάζεται το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών – Στόχος οι επενδύσεις 1 δισ. σε τεχνολογία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
To Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) αποτελεί επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου, με στόχο να προσελκύσει επενδύσεις
Κυριάκος Μητσοτάκης 4
Newsit logo
Newsit logo