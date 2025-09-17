Μαρινάκης για Τουρκία: Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στον διάλογο με την Τουρκία παρά το κλίμα των τελευταίων ημερών αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχώρηση σε οτιδήποτε, υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών». «Ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο. Σημαίνει ενδυνάμωση», είπε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης.

Πρόσθεσε: «Πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία φαίνεται ότι αποδίδει». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε επίσης ότι: «Η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει στην Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και με τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για την Chevron, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή».