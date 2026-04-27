Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για υποκλοπές: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να μη μετατραπεί σε αυτόκλητο κριτή της Δικαιοσύνης – Δείτε live

Ευθεία επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, επιμένοντας στη γραμμή του απόλυτου σεβασμού στη Δικαιοσύνη και στρέφοντας τα πυρά του απέναντι σε όσους, όπως είπε, επιλέγουν να αντιμετωπίζουν επιλεκτικά τις δικαστικές κρίσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026), επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να σχολιάσει την απόφαση να μην διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση των υποκλοπών και να παραμείνει στο αρχείο. «Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη και αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφασή της», ανέφερε χαρακτηριστικά, και έστρεψε τα βέλη του προς το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «όταν μιλά η Δικαιοσύνη, ό,τι και να πει, εμείς δεν επιτρέπεται να κάνουμε κανένα σχόλιο».

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι όλα όσα έχουν τεθεί γύρω από την υπόθεση ερευνήθηκαν από τη Δικαιοσύνη, η οποία και αποφάσισε. «Η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί έτσι. Λειτουργεί στις δικαστικές αίθουσες και απονέμεται από δικαστικούς λειτουργούς. Υπάρχει διάκριση εξουσιών», σημείωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε «επικίνδυνη» τη λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων σε εκείνες «που μας αρέσουν και αποθεώνουμε» και σε εκείνες που αμφισβητούνται. «Ειδικά το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει στο παρελθόν τέτοια δείγματα γραφής, είχε δώσει δείγματα συνέπειας και σοβαρότητας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κ. Τζαβέλλα, σημειώνοντας ότι «δεν ήταν ένας διορισμένος από την κυβέρνηση, αλλά μια υπόδειξη της Δικαιοσύνης προς το υπουργικό συμβούλιο», απαντώντας έτσι εμμέσως σε αιτιάσεις περί κυβερνητικής επιρροής.

«Μπορεί να έγιναν πλέον δεύτερη φύση της δημόσιας συζήτησης τα τηλεδικαστήρια αλλά και τα πολιτικά δικαστήρια στη Βουλή από αυτόκλητους δικαστές», ανέφερε ακόμη ο κ. Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στη συνέντευξη Τύπου που προανήγγειλε για το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Φανταζόμαστε όλοι τον λόγο που προανήγγειλε τη συνέντευξη Τύπου το απόγευμα ο κ. Ανδρουλάκης. Ελπίζουμε να μην μετατραπεί για άλλη μια φορά σε αυτόκλητο κριτή της Δικαιοσύνης».

Νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε αμφισβητήσει εκ νέου τη Δικαιοσύνη, επιχειρώντας να αξιοποιήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για να επιτεθεί στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. «Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την ακρίβεια

Ερωτηθείς για την ακρίβεια, ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι πρόκειται για πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενο, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπισή του απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές και όχι «υποσχέσεις, λεφτόδεντρα και παροχολογία».

Οι αναφορές σε Μακρόν, εισόδημα, ΔΕΗ και ακτοπλοΐα

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη διήμερη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα που υπογράφηκαν σε άμυνα, ασφάλεια, οικονομία, παιδεία και καινοτομία αναβαθμίζουν περαιτέρω την ελληνογαλλική σχέση, δίνοντάς της «πιο ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 9,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, λέγοντας ότι επιβεβαιώνουν πως «η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει στην πράξη» και δίνουν «ουσιαστική ανάσα» στους πολίτες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ακόμη στη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ώστε να διατηρηθεί ποσοστό 33,4%, υπογραμμίζοντας ότι η ενέργεια αποτελεί «ζήτημα ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υπερψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση του επιχειρείν και στη δέσμη μέτρων ύψους περίπου 57 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ακτοπλοΐας, με στόχο να μην περάσει στους επιβάτες η αύξηση του κόστους των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Σημαντικές συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα, που εμβαθύνουν την ήδη στενή ελληνογαλλική συνεργασία σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, υπογράφηκαν στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα.

Ελλάδα και Γαλλία προχώρησαν στη σύναψη συμφωνιών και σε άλλους νευραλγικούς τομείς, όπως η οικονομία, η παιδεία και η καινοτομία. Με την υπογραφή των συμφωνιών αυτών, η ελληνογαλλική σχέση αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο, αποκτώντας πιο ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα.

Η πρόοδος της χώρας μας αναγνωρίζεται από τους ευρωπαίους εταίρους της και αυτή ακριβώς η πρόοδος είναι που ανοίγει περαιτέρω το δρόμο των μεγάλων συνεργασιών σε κρίσιμα πεδία για τους πολίτες και την πατρίδα μας.

Όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός: «τα δύο κράτη βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ, πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά. Αυτό το μοντέλο συνεργασίας αποτελεί ίσως το πιο προωθημένο σχήμα στρατηγικής σχέσης που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

– – – –

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση του επιχειρείν.

Μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

-Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων να είναι ο μόνος φορέας υποδοχής και διεκπεραίωσης αιτήσεων υπαγωγής για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

– Μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων.

-Για μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες, όπως τα κέντρα ηλικιωμένων, οι μονάδες προσχολικής αγωγής, οι δραστηριότητες ευεξίας, τουρισμού και μεταφορών, οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας θα γίνονται ψηφιακά, μέσω του Open Business.

-Καταργείται το αναχρονιστικό Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης. Το νέο Μητρώο ως Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας θα είναι πλήρως ψηφιακό.

-Δημιουργείται ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων για βιομηχανικά και χειροτεχνικά προϊόντα.

-Εκσυγχρονίζεται ο θεσμός των λαϊκών αγορών.

-Επιβάλλεται υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, με αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν έως και τα 2 εκατ. ευρώ.

– – – –

Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, από 38,77 δισ. ευρώ σε 42,56 δισ. ευρώ, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για αύξηση 9,8%.

Επιπρόσθετα, το ίδιο χρονικό διάστημα η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, δηλαδή από 41,7 δισ. ευρώ έφτασε τα 43,9 δισ. ευρώ.

Στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνεται ότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης αποδίδει στην πράξη. Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, κατά σχεδόν 10%, δίνει ουσιαστική «ανάσα» στους πολίτες, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η κατανάλωση, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η αγορά κινείται και η οικονομία αναπτύσσεται με σταθερά βήματα.

– – – –

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ για την υποστήριξη της ανάπτυξής της, ώστε να διατηρηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 33,4% στη ΔΕΗ.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια σαφή στρατηγική. Ενισχύουμε τις επενδύσεις, διαμορφώνουμε μεγαλύτερες και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις και επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια πιο εξωστρεφή Ελλάδα, με εταιρείες που ανταγωνίζονται διεθνώς και στηρίζουν με συνέπεια και διάρκεια την ανάπτυξη της οικονομίας.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ενέργεια είναι ζήτημα ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας.

Το Υπουργείο καθιστά σαφές ότι η διατήρηση ισχυρής και αυξημένης συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή, με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

– – – –

Την επέκταση των μέτρων αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και για τις περιπτώσεις εκτροφών που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο διεύρυνσης των παρεμβάσεων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, μετά τα κρούσματα στη Λέσβο. Στο ίδιο πλαίσιο στήριξης εντάσσονται και οι τυροκόμοι, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα περιορισμού που επιβάλλονται στο νησί. Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εφαρμογή ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Λέσβο, με αιχμή την οικονομική στήριξη τόσο των κτηνοτρόφων όσο και της μεταποίησης.

– – – –

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην εκταμίευση 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν θετικής αξιολόγησης του σχετικού διπλού αιτήματος που είχε υποβάλει η Ελλάδα τον Δεκέμβριο.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, η χώρα μας έχει εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσό που αντιστοιχεί στο 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού.

– – – –

Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και η ελληνική πολιτεία καθημερινά ενισχύει τις δυνάμεις της για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες απαιτήσεις που διαμορφώνουν οι νέες κλιματικές συνθήκες.

Χρειάζεται όμως αυξημένη προσοχή από όλους γι’ αυτό και έως τις 15 Ιουνίου όλοι οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές ακινήτων υποχρεούνται να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και να υποβάλλουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η συντήρηση και διατήρησή τους σε καθαρή κατάσταση είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή έως την 31η Οκτωβρίου.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έγκαιρη προετοιμασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και η ουσιαστική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

– – – –

Δέσμη μέτρων στήριξης της ακτοπλοΐας, ύψους περί τα 57 εκατ. ευρώ, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Βασική επιδίωξη είναι να αποτραπεί η μετακύλιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθούν οι τιμές των εισιτηρίων σε προσιτά επίπεδα για τον μέσο Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικογένεια, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στα νησιά.

Με τη δέσμη μέτρων που προωθείται, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ήδη παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Συνεπώς, ενισχύονται οι εταιρείες χωρίς να μετακυλίεται το επιπλέον κόστος στους επιβάτες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται συνθήκες σταθερότητας για την αγορά.

Η παρέμβαση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων που ήδη δικαιούνται υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όπως φοιτητές με έκπτωση 50%, παιδιά με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 75% ή πλήρη απαλλαγή ανάλογα με την ηλικία, πολύτεκνοι με έκπτωση 50%, άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με έκπτωση 50%, άποροι με πλήρη απαλλαγή και οι συνοδοί τους. Παράλληλα, καλύπτονται και ειδικές κατηγορίες όπως οι μόνιμοι κάτοικοι μικρών νησιών, στο πλαίσιο της νησιωτικής πολιτικής.

– – – –

Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός συναντάται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.»