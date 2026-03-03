Μαρινάκης κατά Πολάκη για ξυλοδαρμό Αθανασόπουλου: Τέτοιες συμπεριφορές στον ΣΥΡΙΖΑ είναι «ακόμα μία ημέρα στη δουλειά»

Σκληρή κριτική στον Παύλο Πολάκη ασκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης για την ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την άγρια επίθεση που δέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας CEPAL, Θεόδωρος Αθανασόπουλος την Τρίτη (03.03.2026).

«Το τέρας» της βίας, όσο και αν επιμένουν, δεν είμαστε διατεθειμένοι, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, να το συνηθίσουμε», διαμηνύει ο Παύλος Μαρινάκης για το περιστατικό σε βάρος του γνωστού επιχειρηματία, προσθέτοντας για τον Παύλο Πολάκη ότι σε ένα κανονικό κόμμα δεν θα παρέμενε ούτε λεπτό, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες συμπεριφορές είναι «ακόμα μία ημέρα στη δουλειά».

Ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από αγνώστους που του είχαν στήσει ενέδρα και τον εγκλώβισαν με το αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Συγγρού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στην επίμαχη ανάρτησή του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης σχολίασε, μεταξύ άλλων, ότι τα κοράκια των φαντς έχουν φτάσει τον κόσμο στα όρια του και θα δούμε άγρια πράγματα πλέον από την απόγνωση!

«ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ!!!

CEPAL, είναι η εισπρακτική της ALFA BANK και ο Αθανασόπουλος ο επικεφαλής!

Χρειάζεται πολιτική λύση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Ο Μητσοτάκης απλά κρατάει το φανάρι στις Τράπεζες που είναι πίσω ΚΑΙ από τα φαντς και τους σέρβισερς!!!

ΥΓ. Προφανώς και οι ξυλοδαρμοί ΔΕΝ είναι λύση!».

Παύλος Μαρινάκης: Η ανάρτηση Πολάκη δεν μαζεύεται ούτε με το ετεροχρονισμένο υστερόγραφο που προσέθεσε

«Πριν από λίγη ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης προέβη σε μια αδιανόητη ανάρτηση, με αφορμή την άγρια επίθεση που δέχθηκε, σήμερα το πρωί, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας CEPAL Θόδωρος Αθανασόπουλος. Η ανάρτηση αυτή δεν μαζεύεται ούτε με το ετεροχρονισμένο υστερόγραφο που προσέθεσε.

Το ”τέρας” της βίας, όσο και αν επιμένουν, δεν είμαστε διατεθειμένοι, ούτε ως πολιτεία, ούτε ως κοινωνία, να το συνηθίσουμε.

Σε ένα κανονικό κόμμα ο κ. Πολάκης δεν θα παρέμενε ούτε λεπτό, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες συμπεριφορές είναι ”ακόμα μία ημέρα στη δουλειά”, ασχέτως αν αυτό κάνουν ότι δεν το βλέπουν όσοι οραματίζονται ”προοδευτική διακυβέρνηση” με τους εκπροσώπους της οπισθοδρόμησης και του τυφλού μίσους.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες αυτής της φρικαλέας επίθεσης και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη», καταλήγει η ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.