Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση ότι ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη

Να ανασκευάσει τη δήλωση ότι ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές» το όνομα του οποίου εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ζητεί από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης με ανακοίνωσή του επιτίθεται στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας: «Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση. Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και προσθέτει: «Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει».

Νωρίτερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Real Fm σχολίασε σκωπτικά τις αποκαλύψεις για τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

«Αν συνομιλούσαμε με Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιο στέλεχος, «θα ζητούσα πρώτα να μου δώσει πέντε αριθμούς συν το τζόκερ, διότι πραγματικά τρέχει η τύχη από τα μπατζάκια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τόσες επιτυχίες σε λαχεία και τζόκερ, πραγματικά αυτό δεν είναι κόμμα, αυτό είναι λαχειοφόρος αγορά», είπε.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που λένε, είναι φοβερό: “Ο φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη”. Και το λέει η Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη; Μιλάμε σοβαρά τώρα; Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθόλου σοβαρότητα και αξιοπιστία, όταν ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριακού Μητσοτάκη και βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο Ηράκλειο; Εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Σημειώνω ότι δεν μπορεί να ψάχνουν ψύλλους στα άχυρα, ενώ ένα κεντρικό πρόσωπο είναι κουμπάρος του ίδιου του Πρωθυπουργού και να προσπαθούν να επιρρίψουν σε εμάς ευθύνες για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Πού νομίζουν ότι μιλάνε;»