Μαρινάκης σε αγρότες: Στις 3 το μεσημέρι η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματά τους

Ως «κόκκινη γραμμή» περιέγραψε την μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τον διπλασιασμό των συντάξεων, ο Παύλος Μαρινάκης - «Ο διάλογος δεν γίνεται με ταχυδρομικά περιστέρια»
Παύλος Μαρινάκης
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Στις 3 το μεσημέρι (15.12.2025) θα κάνει δηλώσεις ο Κώστας Τσιάρας σχετικά με τα α αιτήματα των αγροτών που συνεχίζουν να ενισχύουν τα μπλόκα τους.

Στο σημερινό briefing, ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε πως ο Κώστας Τσιάρας θα βάλει πλαίσιο στα αιτήματα των αγροτών που υπόσχονται να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων στα μπλόκα εάν δεν ικανοποιηθούν.

«Υπάρχουν αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της ΕΕ. Στόχος είναι να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε στο μέτρο του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική της πλειοδοσίας. Υπάρχουν όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Να κλείνεις αεροδρόμια και λιμάνια και να καθυστερούν θεραπείες καρκινοπαθών δεν είναι ανεκτά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Επαναλαμβάνω το κάλεσμα για διάλογο», συνέχισε λίγες ώρες αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέτρεψε τους αγρότες να συζητήσουν για τα αιτήματά τους.

Το πρωί της Δευτέρας, αντιπροσωπεία από το μπλόκο του Δερβενίου, παρέδωσε την λίστα με τα αιτήματά των αγροτών σε γραφεία βουλευτών της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την ίδια λίστα που έχει σταλεί και στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σε ερώτηση για το ποια αιτήματα μπορεί να θεωρεί η κυβέρνηση μαξιμαλιστικά απάντησε:

«Κόκκινη γραμμή που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε είναι η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αν δεν ολοκληρωνόταν αυτή η μεταρρύθμιση δεν θα παίρναμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε. Ήταν μια κίνηση αναγκαία για να προχωρήσουν οι πληρωμές. Υπάρχουν και άλλα μαξιμαλιστικά αιτήματα όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην θέλει να δώσει παραπάνω. Αλλά η κυβέρνηση δεν θα υποθηκεύσει το μέλλον των επόμενων γενεών. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι κάποια που ζητούν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν», ανέφερε.

«Δεν μπορεί ένα κράτος να δώσει εγγυημένες τιμές. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε την ανάρτηση του πρωθυπουργού. Είναι σαφής και ειλικρινής και να δείτε και τι έχει δώσει η κυβέρνηση. Έδωσαν σημαντικές ανάσες που δεν είχαν δοθεί για ολόκληρες δεκαετίες. Η πρόσκληση του διαλόγου υποβάλλεται εδώ και πολλές ημέρες και εμείς συνεχίζουμε και επιδιώκουμε τον διάλογο. Ο διάλογος είναι απαραίτητος και μπορεί να γίνει και με τον υπουργό και πολλά άλλα στελέχη. Ο διάλογος δεν γίνεται με ταχυδρομικά περιστέρια», ανέφερε τονίζοντας πως για κάποια από τα αιτήματα μπορεί να βρεθεί λύση.

Πολιτική
