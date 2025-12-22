Μάριος Θεμιστοκλέους: Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό για τη δυνατότητα να αγωνιστώ για την Ανατολική Αττική

Σε ευχαριστήρια δήλωση προς τον πρωθυπουργό, για την απόφασή να τον εντάξει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, προχώρησε ο Μάριος Θεμιστοκλέους με ανάρτησή του στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας (22.12.2025).

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, εστιάζει στο όραμά του για την Ανατολική Αττική και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρει τα ακόλουθα:

«Αξία στη ζωή έχει να αγωνίζεσαι και όχι να συμβιβάζεσαι.

Να διεκδικείς το καλύτερο. Για σένα, την οικογένεια σου, τους φίλους σου, τον τόπο σου.

Η ζωή μας αλλάζει μόνο με τη συμμετοχή. Ρεαλιστικά. Υπεύθυνα. Τολμηρά.

Αυτό έχω μάθει δουλεύοντας στο ΕΣΥ ως παιδονευροχειρουργός, ως ενεργός πολίτης, ως πατέρας τριών παιδιών.

Όταν λειτουργήσαμε έτσι, πετύχαμε πάντα. Οργανώσαμε μέσα σε μία πρωτοφανή πανδημία το αρτιότερο εμβολιαστικό πρόγραμμα σε όλη την Ευρώπη. Δείξαμε σε όλο τον κόσμο την εικόνα μιας Ελλάδας που πρωτοπορεί και πρωταγωνιστεί.

Τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έκανε βήματα μπροστά. Σίγουρα δεν λύθηκαν όλα. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα πολλά που μας γεμίζουν προβληματισμό και καθημερινή αγωνία.

Κάθε πρόβλημα όμως, έχει λύση. Όταν υπάρχει όραμα, σχέδιο, πολλή δουλειά.

Γι’ αυτό και ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη δυνατότητα που μου δίνει να αγωνιστώ για τον τόπο που ζω και αγαπώ.

Έχουμε επιλέξει συνειδητά να ζούμε στην Ανατολική Αττική. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Να επενδύσουμε στο μέλλον μας.

Αξίζουμε περισσότερα και θα τα πετύχουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Marios Themistocleous (@mthemistocleous_)

Υπενθυμίζεται ότι οι 6 νέοι υποψήφιοι που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εθνικές εκλογές του 2027, θα κατέλθουν στις ακόλουθες εκλογικές περιφέρειες:

– Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής.

– Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

– Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

– Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

– Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και

– Ο συνεργάτης στο γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α’ Θεσσαλονίκης.