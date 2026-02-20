Μαρκόπουλος για επεισόδια στη Νίκαια: Ηθικά υπεύθυνος ο Παπανικολάου, υπήρξε απόπειρα λιντσαρίσματος του Γεωργιάδη

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία λειτούργησε «αμυντικά» και «υποδειγματικά» και ότι ο υπουργός βρέθηκε σε πραγματικό κίνδυνο.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (20.02.2026) στον ΣΚΑΪ, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε ότι ήταν παρών στο σημείο και περιέγραψε πως, κατά την άφιξη του υπουργού στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, προηγήθηκαν φραστικές επιθέσεις, ενώ στη συνέχεια «άρχισαν να πετούν αβγά, νερά» και να εκτοξεύονται ύβρεις. Όπως είπε, του προκάλεσε «τεράστια εντύπωση» ότι υγειονομικοί «με σπουδές» μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο, ενώ ισχυρίστηκε ότι σε κάποια στιγμή η κατάσταση εξελίχθηκε σε προσπάθεια «να τον αποσπάσουν από τον αστυνομικό κλοιό», την οποία χαρακτήρισε «ξεκάθαρη» απόπειρα να «λιντσάρουν» τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κατά την διάρκεια των επεισοδίων υπήρξαν σπρωξίματα προς τα κάγκελα και ότι λίγο έλειψε να τραυματιστεί και ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε ευθέως στον πρόεδρο των εργαζομένων γιατρών του νοσοκομείου, Παναγιώτη Παπανικολάου, κατηγορώντας τον για διαστρέβλωση των γεγονότων. «Λέγονται πολλά ψέματα, κυρίως από τον πρόεδρο των Εργαζομένων Γιατρών κ. Παπανικολάου, τον οποίον κατηγορώ ευθέως ότι είναι ψεύτης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αμφισβήτησε επίσης ότι υπήρξε προσπάθεια διαλόγου, όπως –κατά τον ίδιο– υποστηρίχθηκε από την πλευρά των εργαζομένων, λέγοντας ότι «αυτό που υπήρξε ήταν ύβρεις με αντικείμενα». Σε αυτό το πλαίσιο, απέδωσε στον κ. Παπανικολάου «ηθική ευθύνη» για όσα συνέβησαν και μίλησε για «εικόνα χουλιγκανισμού», υποστηρίζοντας ότι η ένταση ήταν «υποκινούμενη».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «βαρύτατη» την ευθύνη που αποδίδει στον συνδικαλιστή, διερωτώμενος «πώς την έχει δει στο Κρατικό» και αφήνοντας αιχμές για τη στάση του απέναντι στην παρουσία πολιτικής ηγεσίας στο νοσοκομείο. Καταλήγοντας, ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι τέτοιες συμπεριφορές «δεν μπορούν να μείνουν έτσι», επαναφέροντας τη θέση του ότι «ο Άδωνις κινδύνευσε πολύ σοβαρά» κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.