Μάχη του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή τώρα: «Όχι» σε ψήφο διαμαρτυρίας

Όλο και πιο επιτακτικά θέτει το αίτημα των εκλογών, το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας μάλιστα σιγά σιγά να βάλει και τα διλήμματα της προσεχούς κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι βασικό επιχείρημα της Χαριλάου Τρικούπη στον δρόμο προς τις εθνικές κάλπες, θα είναι η ανάγκη να παταχθεί το φαινόμενο της «χαμένης ψήφου».

Για του λόγου το αληθές, στο ΠΑΣΟΚ θα δώσουν τον υπέρ πάντων αγώνα, ώστε να μετατρέψουν την όποια ψήφο διαμαρτυρίας, σε ψήφο υπέρ του ΠΑΣΟΚ με στόχο την πολιτική αλλαγή, που δείχνει να επιζητά η πλειοψηφία των πολιτών, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.

Περιγράφοντας με τα πλέον μελανά χρώματα τη σημερινή κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο (ΣΚΑΙ) για μία «εκβιαζόμενη κυβέρνηση, βαθιά διεφθαρμένη, που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς», επιχειρώντας έτσι να συμπυκνώσει σε μία φράση ει δυνατόν, όσα συμβαίνουν στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, αλλά και της Δικαιοσύνης ή των προτάσεων της κυβέρνησης για θεσμικές αλλαγές. Εκτίμησε μάλιστα, καθόλου τυχαία, ότι «όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει απαξιώσει την πολιτική, έχει απογοητευτεί και είναι οργισμένο με τη σημερινή κατάσταση, θα επιλέξει ένα κυβερνητικό κόμμα για να φύγει η ΝΔ».

Ως τέτοιο, δε, στην Χαριλάου Τρικούπη, περιγράφουν μόνο το ΠΑΣΟΚ, έστω και αν αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να προηγηθεί πολλή δουλειά, αγώνας, προσπάθεια εκ μέρους τους και ενότητα, αφού οι εσωκομματικές έριδες όλο το τελευταίο διάστημα, τους κόστισαν ακριβά, τόσο σε δημοσκοπικά ποσοστά, όσο και σε πολύτιμο χρόνο. «Είναι το μόνο κόμμα που δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, το μόνο κόμμα που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι το μόνο κόμμα που έχει στελέχη και ανανέωση για να γίνει κυβέρνηση», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας όλα τα υπόλοιπα κόμματα στην αντιπολίτευση, ως επιλογές για ψήφο διαμαρτυρίας, που στο τέλος όμως, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ότι θα ευνοήσει τη ΝΔ και την παραμονή της στην εξουσία.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όμως, θέλησε να διαχωρίσει και τον εαυτό του, καθώς και να αναδείξει τις διαφορές του, τόσο από τον νυν όσο και από τον πρώην πρωθυπουργό. Φέρνοντας ως παράδειγμα τη δική του συμπεριφορά, κάθε φορά που έχει έρθει στη Βουλή οποιαδήποτε δικογραφία, όπου αναφέρεται το όνομα κάποιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ επί παραδείγματι, ο ίδιος θύμισε ότι τον θέτει εκτός «πράσινης» ΚΟ εωσότου αποφανθεί η Δικαιοσύνη για το αν πρέπει να καταδικαστεί ή όχι. «Γιατί δεν το κάνει ο κ.Μητσοτάκης; Γιατί θα πέσει», πρόσθεσε, απαντώντας μόνος στο ερώτημά του, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό που κάνει εκείνος παγίως, ο πρωθυπουργός δεν είναι ικανός να το κάνει, ώστε να στείλει το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι σέβεται τους θεσμούς και θέλει η Βουλή να μην είναι μία ‘κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων’.

Αντίστοιχα, μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραδέχθηκε ότι έχει δικαίωμα – όπως και κάθε Έλληνας – στη δεύτερη ευκαιρία, πλην όμως υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποδεικνύουμε στη ζωή μας ότι κάτι έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν. Θυμίζοντας για παράδειγμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας επί πενταετία, αλλά και όσα είπε εκείνος σε συνέντευξή του ότι δε θα έκλεινε τις τράπεζες τον Ιούλιο, αλλά τη Δευτέρα μετά από την Κυριακή των εκλογών, εξανέστη. «Οικονομικά αυτά που λέει, είναι αδιανόητα και επικίνδυνα», είπε, θέτοντας όμως και θέμα δημοκρατικής ενσυναίσθησης, από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε πει στον λαό προεκλογικά και προκειμένου να πάρει την ψήφο του και το 36% ότι θα έκλεινε τις τράπεζες τη Δευτέρα…

Κατόπιν τούτων, εύλογο είναι το ερώτημα που προκύπτει σχετικά με το με ποιους θα κυβερνήσει, εφόσον πετύχει τον στόχο του για πρωτιά, το ΠΑΣΟΚ. Και η απάντηση εδώ είναι σαφής και επαναλαμβανόμενη από την Χαριλάου Τρικούπη. Όποιο κόμμα αποδεχθεί τις κυβερνητικές του προτεραιότητες και δεν διαταράσσει την υλοποίηση του προγράμματός του, θα είναι ένας πιθανός κυβερνητικός εταίρος του ΠΑΣΟΚ. Μόνο που θα πρέπει να τον υποδείξει πρώτα ο ελληνικός λαός. Ήτοι, να προκύψει από την ψήφο του στις επόμενες εθνικές εκλογές.