Μεταναστευτικό: Άλμα στις ανακλήσεις ασύλου – 583 από το 2021 έως το 2025, έναντι 19 από το 2013 έως 2020

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αποδίδει την αύξηση σε αυστηρότερη εφαρμογή του πλαισίου και συστηματική επανεξέταση φακέλων
Μετανάστες στην Αγία Γαλήνη και στο Ρέθυμνο στη Κρήτη
Μετανάστες στην Αγία Γαλήνη και στο Ρέθυμνο στη Κρήτη (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σαφή αλλαγή ως προς την εφαρμογή του νόμου και των προβλεπόμενων διαδικασιών στο μεταναστευτικό, καταδεικνύουν  τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναφορικά με τις ανακλήσεις ασύλου (καθεστώτος διεθνούς προστασίας). Σύμφωνα με αυτά, από το 2013 έως το 2020 είχαν γίνει συνολικά μόλις 19 ανακλήσεις, ενώ την περίοδο 2021-2025 ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε σε 583.

Μόνο το 2025, όπως αναφέρουν τα στοιχεία για το μεταναστευτικό καταγράφηκαν 196 ανακλήσεις ασύλου, υπερβαίνοντας πολλαπλάσια το σύνολο ολόκληρης της προηγούμενης επταετίας, ενώ για το 2026 έχουν ήδη δρομολογηθεί ακόμη 47 υποθέσεις.

Χαρακτηριστικό επίσης, ότι μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες κινήθηκε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου για 33 πολίτες τρίτων χωρών, προερχόμενους μεταξύ άλλων από τη Συρία, το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Ιράκ.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η έντονη αύξηση των ανακλήσεων αντικατοπτρίζει μια πιο ενεργητική αξιοποίηση των διαθέσιμων νομικών εργαλείων, με στόχο την εξισορρόπηση ανάμεσα στην προστασία όσων πραγματικά δικαιούνται άσυλο και τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής.

Μεταναστευτικό: Προτεραιότητα η αυστηρή εφαρμογή του πλαισίου

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούλιο του 2025, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε εντολή για συστηματική επανεξέταση φακέλων διεθνούς προστασίας, όπου υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε ανάκληση του καθεστώτος ασύλου.

Πότε προβλέπεται η ανάκληση ασύλου

Σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, η ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

  • όταν το πρόσωπο συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια,
  • όταν αποτελεί απειλή για την κοινωνία κατόπιν τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης,
  • όταν έχει σημειωθεί ουσιώδης και μόνιμη μεταβολή των συνθηκών στη χώρα καταγωγής, με αποτέλεσμα να μην υφίστανται πλέον οι λόγοι χορήγησης ασύλου.

Πηγές του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπογραμμίζουν ότι κάθε υπόθεση εξετάζεται εξατομικευμένα, με πλήρη σεβασμό στις εγγυήσεις του κράτους δικαίου, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός διαρκούς ελέγχου της νομιμότητας.

