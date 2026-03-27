Μεταναστευτικό: Νέος δίαυλος συνεργασίας με τις ΗΠΑ για τις επιστροφές, στο επίκεντρο η εφαρμογή CBP Home

Σε τροχιά στενότερης συνεργασίας με τις ΗΠΑ εισέρχεται το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο την ενίσχυση των επιστροφών και την αξιοποίηση τεχνογνωσίας για τη διαχείριση του Μεταναστευτικού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες ξεκίνησαν διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης από τις αντίστοιχες αμερικανικές αρχές, έπειτα από απόφαση του Θάνου Πλεύρη.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών άρχισαν επισήμως την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2026, με τη διεξαγωγή του πρώτου ενημερωτικού σεμιναρίου, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε η ψηφιακή εφαρμογή Customs and Border Protection Home (CBP Home), την οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο των διαδικασιών επιστροφών. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για εργαλείο που υποστηρίζει την οργάνωση εθελοντικών και αξιοπρεπών επιστροφών, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επισημαίνει ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν περιορίζεται στο πεδίο των επιστροφών, αλλά προορίζεται να επεκταθεί και σε άλλους κρίσιμους τομείς της διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των συνόρων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.