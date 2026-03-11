Μέτρα κατά της ακρίβειας λόγω Μέσης Ανατολής: Πυρά της αντιπολίτευσης για τα όσα ανακοινώθηκαν

Σφοδρή κριτική από το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης προκάλεσαν τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε την Τετάρτη (11.03.2026) η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά είναι η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, με αιχμή το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, πριν τις επίσημες ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υποστήριξε ότι απαιτούνται «εμπροσθοβαρή μέτρα» ώστε να αποτραπεί περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.03.2026) στο Open, σημείωσε ότι το πλαφόν στο κέρδος είναι μεν θετική κατεύθυνση, ωστόσο προειδοποίησε ότι χωρίς ρύθμιση των ενδοομιλικών συναλλαγών υπάρχει κίνδυνος το μέτρο να αποδειχθεί αναποτελεσματικό. «Το πλαφόν στο κέρδος, που ακούμε και είναι θετικό να υπάρξει, το λέγαμε εμείς και ο Πρωθυπουργός διαφωνούσε» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι σε κλάδους όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια παρεμβάλλονται συχνά ενδιάμεσοι κρίκοι, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται τεχνητά κόστη που τελικά περιορίζουν το περιθώριο ουσιαστικής παρέμβασης.

Ακόμη οξύτερη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, με το Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του κόμματος να κάνει λόγο για «μέτρα απροκάλυπτης κοροϊδίας». Στην ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επαναφέρει παρεμβάσεις τις οποίες στο παρελθόν η ίδια είχε εγκαταλείψει, ενώ απέδωσε στο προηγούμενο καθεστώς πλαφόν αδυναμία αναχαίτισης της ανόδου των τιμών. Η Κουμουνδούρου ισχυρίζεται ότι η κυβερνητική γραμμή περιορίζεται σε επικοινωνιακές κινήσεις, χωρίς πραγματική παρέμβαση στην αγορά, και προτείνει ως αντίβαρο τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο κατώτατο επίπεδο της Ε.Ε., τον μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, τη φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιρειών και την επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας με ουσιαστικούς ελέγχους.

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πίσω από τη ρητορική περί διεθνούς πληθωρισμού και αδυναμίας ελέγχου των εξωτερικών εξελίξεων αποκρύπτει την επιλογή της να στηρίζει, όπως υποστηρίζει, την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Σε σχόλιό του, ο Περισσός εκτίμησε ότι τα μέτρα όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά στην πράξη δίνουν χώρο για νέες αυξήσεις, ιδίως στα καύσιμα, μέσω της διατήρησης της υψηλής φορολογίας. Παράλληλα, επανέφερε τη θέση του για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην ενέργεια, καθώς και για επιβολή πλαφόν στις ίδιες τις τιμές και όχι απλώς στα περιθώρια κέρδους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος έκανε λόγο για «κούφιες ανακοινώσεις» και για ένα μέτρο που δημιουργεί την εντύπωση παρέμβασης χωρίς να ανακόπτει την ανοδική πορεία των τιμών. Ο κ. Χαρίτσης υποστήριξε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ισοδυναμεί με πλαφόν στις τελικές τιμές και άρα δεν προστατεύει ουσιαστικά τον καταναλωτή, ιδίως όταν αυξάνονται τα κόστη σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας. Επέμεινε δε στην ανάγκη μηδενικού ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, πλαφόν στις τιμές με βάση τις μέσες ευρωπαϊκές τιμές και ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Τα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοινώθηκαν σήμερα (11.3.2026) από τους Κωστή Χατζηδάκη, Σταύρο Παπασταύρου και Τάκη Θεοδωρικάκο κινούνται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την ενέργεια και ειδικά τα καύσιμα, όπου μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ο δεύτερος αφορά τις επιχειρήσεις που διακινούν τρόφιμα και άλλα βασικά είδη, με φρένο στο περιθώριο κέρδους ανά κωδικό προϊόντος. Είχε προηγηθεί η προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για πλαφόν στα καύσιμα και στα προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα το επόμενο τρίμηνο.