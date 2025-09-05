Μέτρο – έκπληξη ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ – Θα αφορά πολίτες με μικρά και μεσαία εισοδήματα

«Γρίφος» παραμένει το μέτρο – έκπληξη που έχει προετοιμάσει να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ αύριο (06.09.2025) το απόγευμα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι φορολογικού χαρακτήρα και η μείωση του φορολογικού συντελεστή θα ελαφρύνει μία πολλή μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα. Το μέτρο που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος «κλείδωσε» μέσα στην εβδομάδα και το γνωρίζουν ελάχιστοι συνεργάτες του.

Ποιοι είναι οι «κερδισμένοι»…

Το «πακέτο» της Δ.Ε.Θ. φέτος εστιάζει στη μεσαία τάξη, που θεωρείται και η πιο… «αδικημένη κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας». Πρόκειται για φράση που, χρησιμοποιήσει και ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για αυτή την κοινωνική και οικονομική κατηγορία, η οποία σηκώνει παραδοσιακά τα βάρη της φορολόγησης και η οποία στα χρόνια της κρίσης, παρά τους φόρους και τις εισφορές που κατέβαλε, είδε λιγότερα μέτρα να την αφορούν. Και είναι αυτή η τάξη η οποία στις ευρωεκλογές του 2024 απομακρύνθηκε από τη Ν.Δ., καθιστώντας έτσι σήμερα ένα «στοίχημα» την επαναπροσέγγιση της, μέσα από τις μειώσεις της φορολογίας που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός.

Ωφελημένες οι οικογένειες με 1 έως 3 παιδιά.

«Κερδισμένοι» από το «καλάθι» της Δ.Ε.Θ. – το οποίο τελικά αναμένεται να ξεπεράσει το 1,6 δις ευρώ – θα είναι επίσης οι οικογένειες με παιδιά, για τις οποίες προωθούνται αυξήσεις στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια, ως μία πρόσθετη ενέργεια για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα.

Οι οικογένειες με 1 έως 2 παιδιά έχει συζητηθεί να δουν αύξηση των αφορολόγητων ορίων κατά 1.000 -2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τρίτεκνες οικογένειες η αύξηση αναμένεται να είναι μεγαλύτερη…

Οι ένστολοι

Ωφελημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα είναι και οι ένστολοι, για τους οποίους αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων, από το 2026. Αύξηση που θα προστίθεται σε αυτή των 100 ευρώ μηνιαίως που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2026 ως επίδομα «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας».

Επιπλέον, την 1η Οκτωβρίου, πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν νέες αυξήσεις που φτάνουν συνολικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ από 13% έως 20% είναι οι αυξήσεις που θα δουν σε ένα μήνα, τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Άρση αδικιών για συνταξιούχους

Ελαφρύνσεις έχουν προβλεφθεί και για τους συνταξιούχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει συζητηθεί ακόμη και η κατάργηση της.

Εφόσον ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά στο ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, τότε οι συντάξεις που λαμβάνουν σήμερα 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, θα επανέλθουν αυτόματα στα επίπεδα που ήταν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, με αποτέλεσμα να «ξεπαγώσουν» αυξήσεις από το 2026.

Βέβαιη θεωρείται δε, η μόνιμη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων τον Νοέμβριο με το ποσό των 250 ευρώ.

Εξαγγελίες για το στεγαστικό

Εξαγγελίες αναμένονται αύριο και για το μείζον πρόβλημα της στέγης, με στόχο να βγουν στην αγορά χιλιάδες κατοικίες που σήμερα παραμένουν κλειστές ή αναξιοποίητες… Πρόκειται για για ακίνητα από σχολάζουσες κληρονομιές, είτε για ακίνητα δεσμευμένα από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων ή από δωρεές και ιδρύματα… Και φυσικά, για ακίνητα που οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δίνουν για ενοικίαση για φορολογικούς ή άλλους λόγους.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να ανακοινωθούν κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες, ώστε να «απελευθερώσουν» τα κλειστά ακίνητα, να αυξηθεί η προσφορά στέγης και κατά συνέπεια να συγκρατηθούν οι τιμές που σήμερα είναι στα ύψη, ανακουφίζοντας έτσι χιλιάδες νοικοκυριά, και κυρίως νέους που δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη.

Οι νέες παροχές που θα εξαγγείλει αύριο ο Πρωθυπουργός από το Βελλίδειο, θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2026.