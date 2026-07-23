Πολιτική

Μητσοτάκης από Γρεβενά: «Η Ελλάδα των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν» – Live η ομιλία στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Ε-65

«Είμαστε η κυβέρνηση του “το είπαμε, το κάναμε”», τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων του Ε65 - «Ο αυτοκινητόδρομος είναι ο καθαρότερος καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε»
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«Σπουδαία ημέρα» για τη χώρα χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, κατά την τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά.

«Δεν παραδίδουμε μόνο έναν σπουδαίο δρόμο, αλλά αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος συνδέει πλέον την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά, δημιουργώντας έναν ενιαίο οδικό άξονα για την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου.

«Το είπαμε, το κάναμε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε την ολοκλήρωση του έργου για να στείλει ευρύτερο πολιτικό μήνυμα, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή εικόνα της χώρας με εκείνη των καθυστερήσεων και των ανολοκλήρωτων υποδομών.

«Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί πλέον να λέει: «Το είπαμε και το κάναμε».

Όπως τόνισε, «η χώρα των κενών υποσχέσεων είναι παρελθόν», ενώ χαρακτήρισε τον Ε65 «τον πιο καθαρό καθρέφτη της διαδρομής που διανύσαμε».

«Μπορούμε να λέμε ότι είμαστε η κυβέρνηση του “το είπαμε, το κάναμε”», σημείωσε, συνδέοντας την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου με τη συνολικότερη κυβερνητική επιχειρηματολογία για την ολοκλήρωση έργων που παρέμεναν επί χρόνια σε εκκρεμότητα.

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