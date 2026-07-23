Πέτσας: «Πάντα υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης με Σαμαρά και Καραμανλή» – «Ξεκάθαρα δεύτερος ο Τσίπρας στις εκλογές»

Ανοιχτό άφησε την Πέμπτη (23.07.2027) ο Στέλιος Πέτσας το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, ενόψει και των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι «πάντα υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης» και ότι στην πολιτική «ποτέ μη λες ποτέ».

Ο Στέλιος Πέτσας συνέδεσε ευθέως τις εκλογές με τη συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης, εκτιμώντας ότι μια κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά θα έπληττε τη ΝΔ, χωρίς ωστόσο να κρίνει καθοριστικά το αποτέλεσμα, ενώ για τον Κώστα Καραμανλή τόνισε ότι η προσέγγιση των δύο πρώην πρωθυπουργών παραμένει επιθυμητή.

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Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε ότι απεύχεται τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Σαμαρά. «Απεύχομαι να κάνει κόμμα. Πιστεύω ότι θα μας πλήξει, δεν θα είναι ουδέτερο το αποτέλεσμα για εμάς, όχι όμως καθοριστικό στη μάχη που δίνουμε», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, το βασικό δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι «σταθερότητα και πρόοδος ή οπισθοδρόμηση και περιπέτεια», την οποία, όπως υποστήριξε, θα εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας με ολοένα αυξανόμενα ποσοστά.

Ερωτηθείς εάν η ηγεσία της κυβέρνησης πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες προσέγγισης προς τους πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, απάντησε: «Ποτέ μη λες ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης».

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Ο ίδιος εμφανίστηκε υπέρ της επανένωσης της ευρύτερης κεντροδεξιάς, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν βλέπει ρόλο για ενδιάμεσους.

«Εγώ που πιστεύω στη μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη του 40%, φυσικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις», είπε. «Νομίζω ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς μπορούν να τα δουν αυτά. Δεν υπάρχει περιθώριο για μεσολαβητές και καλοθελητές».

«Το ΠΑΣΟΚ έχασε το τρένο»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Στέλιος Πέτσας και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό.

«Πιστεύω ότι θα είναι καθαρά δεύτερος ο κ. Τσίπρας», δήλωσε. «Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ έχασε το τρένο. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την ανοδική πορεία που είχε μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη».

Κατά τον ίδιο, η δημοσκοπική άνοδος του πρώην πρωθυπουργού λειτουργεί συσπειρωτικά και για τη ΝΔ.

«Όσο αυτός ανεβαίνει δημοσκοπικά, θα ανεβαίνουμε και εμείς, γιατί θυμίζει σε πάρα πολύ κόσμο την καταστροφική διακυβέρνηση του 2015-2019», είπε, προσθέτοντας ότι όσοι δεν θέλουν να ξαναζήσουν «αυτή την περιπέτεια» θα συσπειρωθούν γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ.

«Εφικτός στόχος η αυτοδυναμία»

Ο βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε εφικτό τον στόχο της αυτοδυναμίας, απορρίπτοντας τα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας.

«Δεν υπάρχουν άλλα σενάρια. Υπάρχει μόνο η εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι, εάν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση στις εκλογές της άνοιξης του 2027, θα πρέπει να ακολουθήσουν και νέες κάλπες.

«Είμαι της άποψης ότι θα υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές, μέχρι να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση», είπε, επικαλούμενος την εμπειρία του από την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου – Κουβέλη.

«Εχω ζήσει πόσο δύσκολο ήταν να κυβερνηθεί η χώρα με τρία κόμματα. Θεωρώ ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος», σημείωσε.

«Πολιτικό vertigo» στο ΠΑΣΟΚ

Ο Στέλιος Πέτσας εξαπέλυσε νέα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και για τη στάση του στη συνταγματική αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα βρίσκεται σε «τρομερό πολιτικό vertigo».

«Δεν ψηφίζει διατάξεις τις οποίες το ίδιο θεωρούσε ότι έπρεπε να είναι αναθεωρητέες», είπε, αναφέροντας ενδεικτικά το άρθρο 16 για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, το άρθρο 5 για την τεχνητή νοημοσύνη και το άρθρο 24 για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.

«Σε κορυφαία θέματα το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει “παρών”», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια στάση δεν οδηγεί μόνο σε δημοσκοπικές απώλειες.

«Όταν έχεις ένα τέτοιο πολιτικό vertigo, δεν κινδυνεύεις μόνο με απώλεια δημοσκοπικού ύψους. Κινδυνεύεις με συντριβή», επεσήμανε.