Γέφυρες Δούρου προς Κοτζιά και Νέα Αριστερά – Στρατηγική ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου στον ΣΥΡΙΖΑ

Η τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου, με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών και επικεφαλής του ΠΡΑΤΤΩ, Νίκο Κοτζιά, δεν αποτελεί μια μεμονωμένη πολιτική κίνηση. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανοίγματος προς δυνάμεις της ευρύτερης Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Στην επικοινωνία τους, Ρένα Δούρου και Νίκος Κοτζιάς συμφώνησαν στην ανάγκη εντατικοποίησης της κοινής δράσης των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συγκρότηση ενός μετώπου υπέρ της ειρήνης, του διεθνούς διαλόγου και της υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου.

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Γέφυρες προς τον προοδευτικό χώρο

Με δεδομενη την μακρόχρονη συνεργασία της Ρένας Δούρου με το ΠΡΑΤΤΩ τόσο στην Περιφέρεια Αττικής όσο και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, η κίνηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημόσιων παρεμβάσεων της Ρένας Δούρου υπέρ της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχε απευθύνει σαφές πολιτικό άνοιγμα προς τη Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι οι συνεργασίες δεν μπορούν να βασίζονται σε προσωπικές στρατηγικές, αλλά σε προγραμματικές συγκλίσεις και κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες απέναντι στη Δεξιά.

Η ίδια κατεύθυνση αποτυπώθηκε και στην κοινή πολιτική πρωτοβουλία που ανέλαβαν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης, προτείνοντας να διερευνηθούν οργανωμένα οι δυνατότητες συνεργασίας όχι μόνο με τη Νέα Αριστερά και την ΕΛ.Α.Σ. αλλά και προσωπικότητες όπως ο Νίκος Κοτζιάς και η Λούκα Κατσέλη, απορρίπτοντας ταυτόχρονα σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος.

Στόχος η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης

Πηγές της Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι η Ρένα Δούρου επιχειρεί να διαμορφώσει έναν διακριτό πολιτικό ρόλο ως παράγοντας συνεννόησης στον χώρο της προοδευτικής παράταξης, αξιοποιώντας τόσο τις σχέσεις που διατηρεί με το ΠΡΑΤΤΩ όσο και τη δυνατότητα διαλόγου με τη Νέα Αριστερά και άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

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Το μήνυμα που εκπέμπεται από την Κουμουνδούρου είναι ότι απέναντι στην κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας απαιτούνται ευρύτερες πολιτικές συγκλίσεις, χωρίς να τίθεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ζήτημα οργανωτικών συγχωνεύσεων. Η έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση κοινού πολιτικού βηματισμού, στον συνεχή διάλογο και στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η κοινωνική πολιτική, οι θεσμοί, η εξωτερική πολιτική και η υπεράσπιση του κράτους δικαίου.

Έτσι, το άνοιγμα προς τον Νίκο Κοτζιά φαίνεται να αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης στρατηγικής εξωστρέφειας της Ρένας Δούρου, η οποία έχει ήδη απευθύνει αντίστοιχα μηνύματα προς τη Νέα Αριστερά, επιδιώκοντας τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου με προγραμματική βάση και κοινό αντιδεξιό προσανατολισμό.