Φρέντι Μπελέρης: Μεγαλειώδης συγκέντρωση για τα 2 χρόνια στην Ευρωβουλή – «Θα συνεχίσω να δίνω μάχες για τον Ελληνισμό»

Πλήθος κόσμου συνέρρευσε χθες στην Αργυρούπολη για την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, Φρέντι Μπελέρης, για τα 2 χρόνια παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το «παρών» στην εκδήλωση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρη, έδωσαν, έδωσαν: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόντες ήταν και οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, Φώντας Μπαραλιάκος, Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Αντωνίου, Ζωή Ράπτη, Ζέττα Μακρή, Διονύσης Σταμενίτης, Γιάννης Πασχαλίδης και Άγγελος Συρίγος, ο πρ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός ε.α., Κωνσταντίνος Φλώρος.

Καθώς και ο πρ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, ο πρ. Υπουργός, Αναστάσιος Λιάσκος, ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού, Νικόλαος Τσιλίφης, ο Πρόεδρος ΚΕΑΔ, Βαγγέλης Ντούλες, ο πρ. Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ο πρ. Δήμαρχος Πύλου και Γ.Γ. της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, ο πρ. Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς.

Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.κ. Θωμάς Πιτούλης, Χάρης Ρώμας, Σταύρος Βοϊδονικόλας, Χρήστος Παΐσιος, Δημήτρης Καφαντάρης, Χάρης Λαζάνης, ο Διοικητής του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Παίδων», Αναστάσιος Μίχας, ο πολιτευτής της ΝΔ, Μπάμπης Καραθάνος, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φρέντι Μπελέρης, αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για τη μαζική προσέλευση τους, υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη που δέχθηκε από την πρώτη στιγμή από την Κυβέρνηση κατά την περιπέτεια του, λέγοντας ότι «έδωσα μια μάχη όχι για τον εαυτό μου αλλά και για τον Ελληνισμό. Σήμερα, η φωνή του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού αντηχεί δυνατά στις Βρυξέλλες.». Υπενθυμίζοντας ότι «σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, αφού είχα ορκιστεί στις 16 Ιουλίου Ευρωβουλευτής, επέστρεψα στις αλβανικές φυλακές, σε αντίθεση με όσους πίστευαν ότι δε θα το πράξω.

Επέστρεψα, γιατί δεν μπορούσα να προδώσω την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Χιμάρας, αλλά και όλων των Ελλήνων. Γιατί, αλλιώς ο πολύμηνος αγώνας μου θα έπεφτε στο κενό». Την ίδια στιγμή, όμως, εξέφρασε και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που απέδειξε ότι υπάρχει η Ελλάδα που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και σκεπάζει όλους τους πολίτες της, είτε είναι στη Χιμάρα, είτε στην Κύπρο είτε σε όλον τον κόσμο». Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής Α’ Αθηνών, Άγγελος Συρίγος, ο οποίος διηγήθηκε την πρώτη συνάντηση που είχε με τη μητέρα του κ. Μπελέρη στη Χιμάρα, μετά τη σύλληψη του από τις αλβανικές αρχές.

«Όταν της είπα, μη στεναχωριέστε, μου απάντησε “δεν στεναχωριέμαι. Ο Φρέντης κάνει το καθήκον του προς την Πατρίδα μας”. Και η αλήθεια είναι ότι με τέτοιους ανθρώπους, η χώρα μας δεν έχει τίποτα να φοβάται». Τέλος, τον λόγο πήρε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι «ο αγώνας του Φρέντη έστειλε τρία ηχηρά μηνύματα. Πρώτον, ο ελληνισμός απαιτεί αγώνα. Τίποτα δεν μας χαρίζεται και τίποτα δεν μας εκχωρείται χωρίς προσπάθεια. Η ιστορία του έθνους μας είναι μια διαρκής πορεία θυσιών και διεκδικήσεων.

Γι’ αυτό οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για τον Ελληνισμό, όπου κι αν βρισκόμαστε, με πίστη στις αξίες και στα ιδανικά μας. Δεύτερον, αυτό που συνέβη ήταν η δημιουργία ενός κινήματος. Εξαπλώθηκε γιατί άγγιξε μια βαθιά φλόγα που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους της παράταξης μας: την αγάπη για την ελευθερία και την πατρίδα. Τρίτον, το ίδιο ισχύει και σε προσωπικό επίπεδο. Ο καθένας μας θα βρεθεί αντιμέτωπος με δυσκολίες και δοκιμασίες. Όταν όμως μένεις πιστός στις αξίες και στις αρχές σου, δεν λυγίζεις. Μπορεί να δεχθείς χτυπήματα, μπορεί να πέσεις, αλλά βρίσκεις τη δύναμη να σηκωθείς ξανά. Στο τέλος, το καλό νικά, η αλήθεια δικαιώνεται και κάθε τίμιος αγώνας βρίσκει τη δικαίωσή του».