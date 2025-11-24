Μητσοτάκης: Δημόσιο, παιδεία και δικαιοσύνη μπορούν να βοηθηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη – Οι δύο κρίσιμες απειλές

Τη σημασία της συνεργασίας με ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Άρθουρ Μενς, συνιδρυτή και διευθύνoντα σύμβουλο της Mistral AI στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου Κορυφής GenAI SE Europe, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τη Δευτέρα (24.11.2025).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ίδια εκδήλωση τόνισε επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρών θεμελιωδών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI) εντός της Ευρώπης, με έμφαση στη διατήρηση των ευρωπαϊκών αξιών, της γλωσσικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας.

Κατά τη συζήτηση με τον διευθύνoντα σύμβουλο της Mistral AI, Άρθουρ Μενς, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κρίσιμες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης μπορούν να βοηθηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη και υπογράμμισε τη σημασία του ρυθμιστικού πλαισίου, ιδιαίτερα απέναντι στις προκλήσεις του AI.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει τη στρατηγική μας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος μας ήταν πάντα να συνεργαστούμε με κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών συνεργασιών και όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία, υπογράψαμε ένα μνημόνιο κατανόησης με τη Mistral AI. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία που δεν έπρεπε να χάσουμε και είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία», ανέφερε στην αρχή της συζήτησης ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών στην Ευρώπη αποτελεί απόδειξη ότι ο τομέας της AI δεν χρειάζεται να εξαρτάται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ και περιέγραψε την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνοντας την ίδρυση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019 ως καθοριστικό βήμα. Τόνισε ότι η συγκεντρωτική δομή του ελληνικού κράτους διευκολύνει την πρόσβαση σε ενιαία δεδομένα – ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας – γεγονός που καθιστά ευκολότερη τη συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την αύξηση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο. Έφερε ως παράδειγμα πιλοτικές εφαρμογές, όπως η ταχύτερη ανασκόπηση συμβολαιογραφικών εγγράφων, όπου μειώθηκε ο χρόνος από τις δύο ώρες στα 10 λεπτά. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τέτοια εργαλεία δεν απειλούν τις θέσεις εργασίας στο Δημόσιο γεγονός που διευκολύνει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Αναφορικά με τη δικαιοσύνη, είπε ότι η AI μπορεί να απλοποιήσει διαδικασίες, να μειώσει τον φόρτο εργασίας και να επιτρέψει στους δικαστές να επικεντρώνονται στον ποιοτικό πυρήνα των υποθέσεων.

Στην εκπαίδευση, προέβλεψε βαθύ μετασχηματισμό, καθώς η AI θα επιτρέπει εξατομικευμένη μάθηση, την ώρα που οι μαθητές ήδη χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία ανεξέλεγκτα.

«Μία από τις βασικές μας θέσεις είναι η δυνατότητα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης, τόσο όσον αφορά τις εφαρμογές που απευθύνονται στους πολίτες, όσο και τις εσωτερικές διαδικασίες της γραφειοκρατίας, καθώς και το γεγονός ότι έχουν εργαστεί σε αυτό το μέτωπο με πολλές χώρες ήταν πολύ ενδιαφέρον για εμάς», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αύξηση της παραγωγικότητας

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πραγματικά εφαρμόσιμες λύσεις που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων χωρίς περιττές τριβές.

Αν κοιτάξετε το ιστορικό των ενεργειών μας όσον αφορά την ψηφιακή μεταμόρφωση τα τελευταία χρόνια, θα δείτε ότι ξεκινήσαμε από τα βασικά. Πρώτα απ’ όλα, θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το 2019 δημιουργήσαμε ένα Υπουργείο ψηφιακής μεταμόρφωσης. Είμαστε μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που το έκαναν αυτό και του αναθέσαμε οριζόντιες αρμοδιότητες για να συνεργάζεται με άλλα υπουργεία, αλλά επίσης φροντίσαμε ώστε να έχει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των συνόλων δεδομένων που διαθέτει η κυβέρνηση. Αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό στο σημερινό περιβάλλον, όπου όλοι αναζητούν καλά επιμελημένα δεδομένα, και το γεγονός ότι είμαστε επίσης μια σχετικά συγκεντρωτική χώρα διευκολύνει αυτή την προσπάθεια».

«Ας πάρουμε για παράδειγμα τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης: οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας έχουν στη διάθεσή τους σχετικά καλά οργανωμένα δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης που αφορούν πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, αλλά ουσιαστικά πρέπει να απευθυνθούν μόνο σε δύο υπουργεία, αντί να απευθύνονται σε περιφέρειες, ιδρύματα και διάφορα νοσοκομεία», ανέφερε ακόμα και σημείωσε πως «για παράδειγμα, η Δικαιοσύνη, το πόσο μπορεί η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης να βοηθήσει στην απλοποίηση πολλών διαδικαστικών χειροκίνητων εργασιών που πραγματοποιούνται στο δικαστήριο, ώστε να βοηθήσει τους δικαστές και το βοηθητικό προσωπικό να επικεντρωθούν πραγματικά σε αυτό που είναι σημαντικό, δηλαδή σε ποιοτικές δικαστικές αποφάσεις».

AI στην παιδεία και οι δύο κρίσιμες απειλές

Όσον αφορά την παιδεία ανέφερε ότι «βρισκόμαστε στην αρχή μίας τεράστιας μεταμόρφωσης του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες των παιδιών μας… Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μία παγκόσμια πρόκληση και, φυσικά, στην Ευρώπη πρέπει να αναπτύξουμε τη δική μας στρατηγική όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσουμε αυτές τις σημαντικές εξελίξεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα».

Στο επίπεδο των ρυθμίσεων, επισήμανε τη δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ καινοτομίας και προστασίας των πολιτών. Επιπλέον αναφέρθηκε σε δύο κρίσιμες απειλές. Πρώτον, τη χρήση AI από μαθητές χωρίς εποπτεία και τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση και δεύτερον τον κίνδυνο παρέμβασης στη δημοκρατική διαδικασία μέσω προηγμένων εργαλείων παραπληροφόρησης.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας «σοφών εργαλείων AI» για την αντιμετώπιση αυτών των δύο προκλήσεων. Όπως για παράδειγμα με την αξιοποίηση «έξυπνων εργαλείων» τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τα fake news.