Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο: Από τις επόμενες εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους

Με βίντεο στα social media, ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την αλλαγή στο εκλογικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι η νέα ρύθμιση διευκολύνει τη συμμετοχή των Ελλήνων της διασποράς χωρίς μετακινήσεις και πολύωρα ταξίδια
Μητσοτάκης, επιστολική ψήφος
Βίντεο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media για την επιστολική ψήφο (Πηγή φωτογραφίας: video grab / Instagram / kyriakos_)

Με βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές, παρουσιάζοντάς την ως ένα ακόμη βήμα διεύρυνσης της συμμετοχής της ομογένειας στην εκλογική διαδικασία.

Το βίντεο ανοίγει με τον πρωθυπουργό να κρατά τον ειδικό φάκελο που χρησιμοποιείται για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή καθιστά «πιο εύκολη από ποτέ» τη συμμετοχή των αποδήμων στις εθνικές εκλογές. Ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι έως το 2019 οι Έλληνες που ζούσαν στο εξωτερικό και επιθυμούσαν να ψηφίσουν έπρεπε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, ενώ το 2023 έγινε, όπως αναφέρει, το πρώτο βήμα με τη δυνατότητα ψήφου σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού.

Προσθέτει ότι η νέα μεταρρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή, προβλέπει πως από τις επόμενες εθνικές εκλογές οι Ελληνες της διασποράς θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από τον τόπο όπου διαμένουν. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι με τη νέα διαδικασία καταργείται η ανάγκη μετακίνησης και αποφεύγονται ταξίδια εκατοντάδων χιλιομέτρων έως το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο, φέρνοντας ως παραδείγματα. «Η φωνή ενός πολίτη στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στο Τορόντο έχει το ίδιο βάρος με τη φωνή ενός πολίτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

 
 
 
 
 
Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για «ίσα δημοκρατικά δικαιώματα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, όπου κι αν ζουν», υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η πολιτεία τιμά έμπρακτα τη διασπορά.

