Κωνσταντίνος Τασούλας για τον πυροσβέστη που σκοτώθηκε στη Ρόδο: «Βαρύτατο τίμημα στον βωμό του καθήκοντος»

Τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 52χρονου πυροσβέστη στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών, εκφράζει ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει λόγο για «βαρύτατο τίμημα» που καταβάλλει για ακόμη μία φορά το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την επιτέλεση του καθήκοντος.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, στη δήλωσή του για τον πυροσβέστη στη Ρόδο, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους συναδέλφους του, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Το Πυροσβεστικό Σώμα για μία ακόμη φορά καταβάλλει βαρύτατο τίμημα στον βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος».

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«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη στην επιχείρηση διάσωσης τουριστών στη Ρόδο», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στο Πυροσβεστικό Σώμα», καταλήγει ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η μοιραία επιχείρηση διάσωσης

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (22.09.2026), κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρριχητών, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έσπευσε στην περιοχή προκειμένου να προσεγγίσει τους δύο αναρριχητές. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο πυροσβέστης εντοπίστηκε από drone που επιχειρούσε στην ευρύτερη περιοχή και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Το φαράγγι της Σιδερίτισσας έχει αποτελέσει και στο παρελθόν πεδίο απαιτητικών επιχειρήσεων διάσωσης από την Πυροσβεστική. ertnews.gr

ΕΔΕ για τις συνθήκες της τραγωδίας

Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Αντικείμενο της ΕΔΕ είναι η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 52χρονου πυροσβέστη κατά την επιχείρηση διάσωσης.