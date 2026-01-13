Συνάντηση 3,5 ωρών, με τους 25 αγρότες και κτηνοτρόφους από 30 μπλόκα και οργανώσεις από διάφορες περιοχές της χώρας, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, σήμερα Τρίτη (13.1.26). Ο πρωθυπουργός είχε μια «ουσιαστική συζήτηση» για 20 ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. Την ίδια ώρα, οι «σκληροί» των μπλόκων σε Λάρισα, Καρδίτσα, Μακεδονία και Κάστρο Βοιωτίας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας και πάλι δρόμους. Δείτε όλα όσα έγιναν.
Μητσοτάκης και αγρότες τα είπαν στο Μαξίμου για πάνω από 3 ώρες: Βελτιώσεις σε πετρέλαιο και ρεύμα, επιτάχυνση αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ – Όλα όσα έγιναν
Νέα συνάντηση την Τετάρτη στις 11:30 το πρωί θα έχουν οι αγρότες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.
Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.
Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.
Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.
Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.
Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.
Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.
Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.
Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.
Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.
«Γίνονται κάποιες περαιτέρω βελτιώσεις και πρόσθετες ενισχύσεις εντός του πλαισίου που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε σχέση με τη συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου.
«Για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε κοπεί η Ελλάδα σε κομμάτια με τα μπλόκα», είπε αρχικά ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Όταν αποφάσισαν να κάνουν αυτή τη συζήτηση μια μερίδα από αυτούς έθεσε συγκεκριμένους όρους πέρα από κάθε δεοντολογία και θεσμικό πλαίσιο.
Οι μεν δεν ήθελαν τους δε και είπε ο πρωθυπουργός «ΟΚ» πάμε σε 2 διαφορετικές συναντήσεις και εκείνοι αντί να δουν την κίνηση καλής θέλησης επέμεναν να υπάρχουν στην συζήτηση άνθρωποι που ελέγχονται για τις επιδοτήσεις και άνθρωπος που έσπασε με τα χέρια του περιπολικό.
Είμαστε δημοκρατία αλλά δεν μπορεί να κάνει καθένας ό,τι του κατεβαίνει.
Λυπάμαι να πω ότι ενώ υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα και ευθύνες της κυβέρνησης η μερίδα που επιμένει στην αδιαλλαξία έχει καταστρέψει το κεφάλαιο συμπάθειας που υπήρχε για τον αγροτικό κόσμο και φαινόταν στις δημοσκοπήσεις. Στη σημερινή συνάντηση ήταν εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έκαναν το αυτονόητο να συζητήσουν με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση για τα αιτήματά τους. Γίνονται βελτιώσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με τον ΕΦΚ, για κατηγορίες στο αγροτικό τιμολόγιο, ενισχύσεις de minimis για αγρότες που παράγουν μηδική λόγω ευλογιάς. Αποφασίστηκε να γίνουν δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και τους κτηνοτρόφους και μία με εμένα και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ότι:
Οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Στο ίδιο καθεστώς, εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο. Και από σήμερα ούτε το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.
Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται.
Ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.
Μετά από 3,5 ώρες, τις οποίες κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν παραγωγικές και χρήσιμες, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς
2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
3) Νέοι αγρότες
4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών
5) Πράσινη μετάβαση
6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας
7) Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος
8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα
9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο
10) Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας
11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές
12) Ενίσχυση θερμοκηπίων
13) Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι
14) Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία
15) Εργάτες γης
16) ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού
17) Εκπαίδευση αγροτών
18) Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης
19) Τιμές φυτοφαρμάκων
20) Ευλογιά
Μετά τη μαραθώνια συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει δηλώσεις για τις κρίσιμες συνομιλίες
Ο πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα.
Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.
Ουσιαστική και σε βάθος ήταν η μαραθώνια συζήτηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τους αγρότες, η οποία ολοκληρώθηκε στις 18:39.
Έγιναν βελτιώσεις από πλευράς της κυβέρνησης στις προτάσεις.
Το κλίμα ήταν καλό, είπαν οι εκπρόσωποι από 14 μπλόκα για τις συνομιλίες με τον πρωθυπουργό.
Όλα τα θέματα τέθηκαν στο τραπέζι, ενώ εξετάστηκαν και βελτιώσεις στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Ο Μανώλης Ορφανουδάκης, από τη φυτική παραγωγή της Κρήτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Εμείς το καθήκον μας το κάναμε αναφέραμε στον πρωθυπουργό τα προβλήματά μας το μπαλάκι είναι το γήπεδο της κυβέρνησης να γίνουν πράξεις αυτά που ζητήσαμε. Τις ανακοινώσεις θα τις κάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός».
Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας: «Σήμερα γίνεται αρχή διαλόγου που θα δώσει λύση. Βρεθήκαμε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για διάλογο, είναι μόνον η αρχή, καθώς ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για συνάντηση την επόμενη εβδομάδα για το θέμα της ευλογιάς, μόνο με εμάς, τους κτηνοτρόφους. Είναι πλέον απαίτηση η επιτροπή να πάει η κυβέρνηση στην ΕΕ να διαπραγματευτεί το κομμάτι του εμβολίου και να δούμε διαφορετικά το θέμα της ευλογιάς. Θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και τα χρήματα θα κατατεθούν στους πραγματικούς παραγωγούς. Για να δηλώσουμε ικανοποιημένοι θα περιμένουμε τη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας όπου θα έχουμε ξεκάθαρα πράγματα να πουμέ. Σήμερα γίνεται αρχή διαλόγου που θα δώσει λύση, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη ζητάμε πίσω τις δουλειές μας και τις ζωές μας».
Μάρκος Λέγγας, μπλόκο Κιάτου: «Εκπροσωπούμε, όχι μόνον αγρότες, αλλά ολόκληρες οικογένειες. Συζητήθηκαν με τον πρωθυπουργό τα παρακάτω θέματα:
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ την ΠΑΘΕ και στην Εγνατία Οδό, στη Δυτική Μακεδονία, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας έγινε γνωστό ότι αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων στην εθνική οδό Κοζάνης- Ιωαννίνων, από τον κόμβο Καλαμιάς έως τον κόμβο Μικροκάστρου.
Ειδικότερα, από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκε ότι λόγω της ύπαρξης γεωργικών ελκυστήρων στην ΠΑΘΕ στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα στο ύψος των διοδίων Ν. Μαλγάρων, από το μεσημέρι της Τρίτης και μέχρι νεωτέρας η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ως εξής:
Από Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα:
i) Για τα οχήματα μικτού βάρους (ΜΒ) έως 20 τόνους:
Π.Α.Θ.Ε. - έξοδος προς Ευζώνους - έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης - Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης - Χαλκηδόνα - Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας προς Αλεξάνδρεια.
ii) Για τα οχήματα ΜΒ άνω των 20 τόνων:
Π.Α.Θ.Ε. - έξοδος προς Ευζώνους - έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης - Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης - Χαλκηδόνα - Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.
iii) Για τα οχήματα ΜΒ έως 5 τόνους δύναται εναλλακτικά η κυκλοφορία να διεξάγεται ως εξής:
Π.Α.Θ.Ε. - έξοδος προς Χαλάστρα - Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) - Κουλακιώτη (Χαλάστρα) - Βενιζέλου (Χαλάστρα) - Λεωφ. Θεσσαλονίκης - Κύμινα - Ν. Μάλγαρα - έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. - Π.Α.Θ.Ε.
Από Ευζώνους με προορισμό την Αθήνα:
i) Για τα οχήματα ΜΒ έως 20 τόνους:
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Ευζώνων - έξοδος από κόμβο Αγ. Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης - Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης - Χαλκηδόνα - Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας προς Αλεξάνδρεια.
ii) Για τα οχήματα ΜΒ άνω των 20 τόνων:
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Ευζώνων - έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης - Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης - Χαλκηδόνα - Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.
iii) Για τα οχήματα ΜΒ έως 5 τόνους δύναται εναλλακτικά η κυκλοφορία να διεξάγεται ως εξής:
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Ευζώνων - Π.Α.Θ.Ε. ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη - έξοδος προς Σίνδο - επαρχιακή οδός Σίνδου - Χαλάστρας - Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) - Κουλακιώτη (Χαλάστρα) - Βενιζέλου (Χαλάστρα) - Λεωφ. Θεσσαλονίκης - Κύμινα - Ν.Μάλγαρα - έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. - Π.Α.Θ.Ε.
Συνεχίζει να ισχύει η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο Καλαμιάς έως τον κόμβο Δυτικής Σιάτιστας.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:
-Τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Ιωάννινα, θα εκτρέπονται στην εθνική οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων από τον κόμβο Καλαμιάς και στη συνέχεια από τον κόμβο Μικροκάστρου θα εισέρχονται στον κάθετο άξονα Α-29 και θα εκτρέπονται εκ νέου στην Εγνατία Οδό από τον κόμβο Δυτικής Σιάτιστας προς Ιωάννινα.
-Τα οχήματα που κινούνται από Ιωάννινα προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται από τον κόμβο Δυτικής Σιάτιστας στον κάθετο άξονα Α-29 και στη συνέχεια από τον κόμβο Μικροκάστρου θα εισέρχονται στην Ε.Ο Κοζάνης-Ιωαννίνων και θα εκτρέπονται εκ νέου στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Καλαμιάς.
Ανακοίνωση που στρέφεται κατά των δύο συναδέλφων τους που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Δ. Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δ. Αχαΐας. Τους κατηγορούν ότι δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις τους.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σήμερα και χωρίς καμία συνεννόηση και ενημέρωση μάθαμε ότι 2 μέλη της συντονιστικής επιτροπής, κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά, αποφάσισαν να παρευρεθούν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό μη σεβόμενα τη γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων. Δηλώνουμε ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους. Οι αγρότες της δυτικής Αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσσονται 100% με τις αποφάσεις της πανελλαδικής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο και να το προσπαθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά για την επιβίωσή μας, όσοι ''εφιάλτες'' και να φανερωθούν»
Άνοιξε στις 4 το απόγευμα το τελωνείο των Ευζώνων για όλα τα οχήματα, αλλά θα κλείσει πάλι στις 7 μ.μ. έως και τις 11 το βράδυ
Σύμφωνα με πληροφορίες της Χριστίνας Κοραή στο Live News, τα μέτρα που συζητούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί με τους αγρότες, περιλαμβάνουν λύσεις για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ρεύμα για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Λίγο μετά τις 15:00 αγρότες κινήθηκαν με τρακτέρ και αγροτικά στην παλιά εθνική οδό που συνδέει τον Βόλο με τη Λάρισα και απέκλεισαν τον δρόμο στο ύψος του Πλατύκαμπου στη Λάρισα.
«Άτυπα έγινε αυτή η κάθοδος των συναδέλφων μας [στο Μέγαρο Μαξίμου]. Δεν είμαστε σύμφωνοι και γι’ αυτό κάναμε δεκάδες συνελεύσεις τον περασμένο μήνα. Δεν καταλαβαίνω ποια αιτήματά μας θα επιλυθούν, εφ’ όσον οι ίδιοι συνάδελφοι έχουν στείλει τα αιτήματά τους πριν ένα μήνα στον πρωθυπουργό. Τα αιτήματά μας είναι ανοιχτά. Προσπαθούμε να έρθουμε σε διάλογο και όλο αυτό έχει γίνει για τη διάσπαση των μπλόκων, όπως καταλαβαίνετε. Δεν δεχόμαστε να έχουμε καμία σχέση με τους ανθρώπους που κατέβηκαν αυτή τη στιγμή» δήλωσε η Βάσω Φασούλα, κτηνοτρόφος και από τη Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι θα λάβουν αποφάσεις αύριο στη συνέλευση που θα γίνει στον Παλαμά.
«Η πλειοψηφία είναι εδώ και όχι στο γραφείο του Μαξίμου» απαντούν οι αγροτοσυνδικαλιστές του μπλόκου της Νίκαιας στην φράση του πρωθυπουργού ότι «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες».
Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.
Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.
Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.
Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει.
Στη συνάντηση με τους αγρότες εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετέχουν:
Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων
Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ
Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
Ο πρόεδρος των Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς και η Αναστασία Παπαθανασίου νέα αγρότισσα από τις Μικροθήβες, δύο από τους αγρότες και κτηνοτρόφους που θα συναντήσουν τον πρωθυπουργό /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Η συνέλευση των 25 αγροτών και κτηνοτρόφων στο «Τιτάνια» ολοκληρώθηκε και άρχισαν να κατευθύνονται προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Συνέλευση στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν οι 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι που θα συμμετάσχουν στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως δηλώνουν «το κλίμα είναι ενωτικό».
Στη σύσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συμμετάσχουν 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι από μπλόκα και αγροτικές οργανώσεις από πολλές περιοχές της Ελλάδας (Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν στο πανελλαδικό συντονιστικό όργανο.
Καλησπέρα σας, από το newsit.gr θα παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στην πολυαμενόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία 25 αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.
