Αυτοί είναι οι αγρότες που θα συναντήσουν τον Μητσοτάκη στις 15:00

Είκοσι πέντε αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 15:00 το μεσημέρι σήμερα Τρίτη (13.1.26) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συμμετάσχουν αγρότες 14 μπλόκα και αγροτικά οργανώσεις από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν στο Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο των μπλόκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνάντηση θα ξεκινήσει με εισήγηση του πρωθυπουργού ενώ δεν αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προχωρήσει και σε δήλωση μετά το τέλος του τετ α τετ με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Αναλυτικά, οι 25 αγρότες που θα συμμετάσχουν είναι οι:

1. Τσιλιάς Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας.

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας.

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας.

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου.

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου.

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας.

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας 9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας.

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων.

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου.

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου.

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας.

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας.

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες.

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας.

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου.

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου.

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας.

21. Τσιλιάς Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών.

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου 2.

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης.

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης.