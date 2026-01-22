Μητσοτάκης: Ναι στο συμβούλιο ειρήνης του Τραμπ αλλά μόνο για τη Γάζα – Η συμβιβαστική λύση που προτείνει η Ελλάδα στη σύνοδο κορυφής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου γίνεται το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών, εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας στις διατλαντικές σχέσεις.

Προσερχόμενος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε μεταξύ άλλων για το Συμβούλιο Ειρήνης «έτσι τουλάχιστον όπως έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφεύγει κατά πολύ τις αποφάσεις 2803 του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

«Παραταύτα η πρόταση της Ελλάδας, η πρόταση μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο συμβούλιο της ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για το ζήτημα που αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας τη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί απαιτηθεί» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουμε ταυτόχρονα ένα νέο οργανισμό ο οποίος να μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

«Επιβεβλημένη» η έκτακτη σύνοδος κορυφής

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη σύνοδος κορυφής όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ» είπε στην αρχή των δηλώσεών του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις, δείχνουν τον διάδρομο προς μία εκτόνωση στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία. Η ευρωπαϊκή ένωση, ενωμένη, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν την νήσο της Γροιλανδίας δεν αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το βασίλειο της Δανίας.

Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου. Αυτοί όμως μπορεί να επιλυθούν με καλή διάθεση, στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις θέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση».