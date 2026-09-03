Πολιτική

Μητσοτάκης σε Άγκυρα: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις για την αμυντική μας θωράκιση – Δε νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση κυριαρχίας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα γεγονότα στη Θέουτα, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στο μεταναστευτικό και συνεργασία με τρίτες χώρες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Πέμπτης (3/9/26), με τον Έλληνα πρωθυπουργό, να στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία.

Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντόνιο Κώστα, βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ευρωπαϊκή άμυνα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, ενημέρωσε τον Αντόνιο Κόστα για τις προκλήσεις της Άγκυρας…

«Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της κυριαρχίας. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αλλά αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Η πατρίδα μου είναι ειρηνική χώρα, που δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πως ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως: «από την πλευρά μας, η Ελλάδα συμμετέχει ήδη ενεργά στις σχετικές διεργασίες, με πολύ σαφείς θέσεις, με τολμηρές προτάσεις.
Είναι θέσεις που πιστεύω ότι υπηρετούν το κοινό μας όραμα μίας Ευρώπης πιο ισχυρής, πιο ανταγωνιστικής, πιο ασφαλούς.
Εξάλλου, όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταδεικνύουν ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα σε αυτή τη λογική προετοιμάζει η Ελλάδα ήδη την προεδρία της στο Συμβούλιο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με αίσθηση ευθύνης και έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των κοινών μας προτεραιοτήτων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα γεγονότα στη Θέουτα, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στο μεταναστευτικό και συνεργασία με τρίτες χώρες.

Επανέλαβε τη στήριξη στην Ουκρανία, αλλά και στο ότι η ναυσιπλοΐα εξασφαλίζει τον επισιτισμό και τον ανεφοδιασμό, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και υπενθύμισε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση «Ασπίδες».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, με αποτέλεσμα να χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της άμυνας, της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Δήλωσε ότι θα χρειαστεί ένα πακέτο με νέες πηγές χρηματοδότησης και μέχρι στιγμής οι συζητήσεις γι αυτό είναι εποικοδομητικές. Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

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