Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Μητσοτάκης σε Πρόεδρο της Μολδαβίας: Ο κάθετος διάδρομος αλλάζει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη

«Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική και με την ισχυρή εντολή που λάβατε θα φέρετε πιο κοντά την Μολδαβία στην Ευρώπη με την Ελλάδα δίπλα σας»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη MAIA SANDU
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη MAIA SANDU / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, επιβεβαιώνοντας τη σχέση των δύο κρατών, ενώ επανέλαβε ότι η ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως: «Παρά τις εξωτερικές πιέσεις ο λαός της Μολδαβίας απέδειξε ότι δεν χειραγωγείται. Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική και με την ισχυρή εντολή που λάβατε θα φέρετε πιο κοντά την Μολδαβία στην Ευρώπη με την Ελλάδα δίπλα σας. Στηρίζοντας την εδαφική ακεραιότητα της χώρας σας».

«Η ένταξή σας αποτελεί για μας στρατηγική προτεραιότητα. Η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη. Είμαι βέβαιος ότι χάρη στη δική σας αποφασιστικότητα η χώρα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια. Με την πρόεδρο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και την οικονομική μας συνεργασία με έμφαση στον κάθετο διάδρομο που αλλάζει τον χάρτη. Ξεκινά από την Ελλάδα και καταλήγει μέσω Μολδαβίας στην Ουκρανία» σημείωσε.

«Μέσω της συνόδου που έγινε εδώ υπογράφηκαν στην Αθήνα εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες και ανοίγει ο δρόμος για την εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω Αλεξανδρούπολης. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας και συμβάλλει στην γεωπολιτική σταθερότητα. Ήταν συνέπεια μιας εθνικής επιλογής να αποκτήσουμε σύγχρονες υποδομές και συνεργασίες με ενεργειακούς κολοσσούς. Έτσι η Ευρώπη θα απεξαρτηθεί πιο σύντομα από το ρωσικό φυσικό αέριο» τόνισε.

«Συμφωνήσαμε ακόμα να ενδυναμώσουμε την οικονομική μας σύμπλευση σε τουρισμό και πληροφορική και κατασκευές» κατέληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
167
109
87
87
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι αλλαγές εκπαίδευση και θητεία – Ο πίνακας με το νέο μισθολόγιο
Το νομοσχέδιο επικεντρώνεται στις σταδιοδρομία και στην εξέλιξη αξιωματικών, στις μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στην αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την στρατολογία και την εθελοντική στράτευση γυναικών
Στρατιώτες
«Βραχυκύκλωμα» από τα μπλόκα των αγροτών δέκα μέρες πριν τα Χριστούγεννα: Τα αιτήματα και οι κοινωνικές αντιδράσεις
Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι τα μπλόκα που στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων οδηγούν στην υπονόμευση των αιτημάτων των αγροτών
Μπλόκο αγροτών 13
Ο Στέφανος Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο για την τύχη του Κινήματος Δημοκρατίας – Στον «αέρα» το κόμμα
«Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, στο Έκτακτο Συνέδριο που συγκαλώ, θα πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης
Στέφανος Κασσελάκης
21
Newsit logo
Newsit logo