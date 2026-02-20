Μητσοτάκης σε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου: Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ ενισχύεται σε ενέργεια και τεχνολογία

Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, υπό τον Γερουσιαστή Τζέρι Μοράν, συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής (20.01.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα επιχειρεί να «κλειδώσει» την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης με την Ουάσιγκτον, με αιχμή την ενέργεια, την άμυνα και τις επενδύσεις.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το «εξαιρετικό επίπεδο» των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και συζητήθηκαν πεδία συνεργασίας με έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, ενώ ειδική αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές υποδομές μπορούν να λειτουργήσουν ως κρίσιμος κόμβος τροφοδοσίας των βόρειων γειτόνων με φυσικό αέριο.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το ενεργειακό σκέλος της συνεργασίας μας. Την επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα στην Ουάσιγκτον μια σημαντική συνάντηση σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο. Όπως γνωρίζετε, οι υποδομές της Ελλάδας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον εφοδιασμό των βόρειων γειτόνων μας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, με φυσικό αέριο, κατά προτίμηση αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο» δήλωσε, μεταξύ άλλων.

Στην τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις διμερείς σχέσεις ως τις καλύτερες «όλων των εποχών» και τόνισε ότι η συνεργασία έχει παραδοσιακά διακομματική στήριξη στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ανέδειξε το επενδυτικό σκέλος, κάνοντας αναφορά στο ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας για υποδομές στην Ελλάδα, καθώς και στην προοπτική επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης — πεδίο που, όπως σημείωσε, συνδέεται άμεσα και με τις ενεργειακές ανάγκες.

Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί Γερουσιαστές έδωσαν έμφαση στη συνέχεια και τη δυναμική της συνεργασίας, με τον Τζέρι Μοράν να μιλά για «ατέρμονες δυνατότητες» στους τομείς της εθνικής ασφάλειας και της οικονομίας και να χαρακτηρίζει «λαμπρό» το μέλλον της ενεργειακής σύμπραξης.

«Γνωρίζοντας από το έργο μας την αξία της φιλίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, οι δυνατότητες της συνεργασίας μας φαντάζουν ατέρμονες. Έχουμε όμως ήδη διανύσει μεγάλο μέρος αυτής της δίχως τέλος διαδρομής, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση και εκτιμούμε τις σχέσεις που έχουμε στους τομείς της εθνικής ασφάλειας και της οικονομίας» δήλωσε, από την πλευρά του, ο Τζέρι Μοράν, και συνέχισε, λέγοντας:

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που προσφέρει η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας -ένα λαμπρό μέλλον- και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ξανά στην Ελλάδα ώστε να σας συγχαρούμε για τις επιτυχίες υπό τη διακυβέρνησή σας, και ιδιαίτερα για τη σταθερότητα της Ελλάδας και τον ρόλο της διεθνώς, καθώς και στο ΝΑΤΟ».

Στο τραπέζι τέθηκαν ακόμη οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Στη συνάντηση συμμετείχαν από αμερικανικής πλευράς οι Γερουσιαστές Κίρστεν Γκίλιμπραντ, Τζον Μπαράσο, Τζον Μπούζμαν, Ντεμπ Φίσερ, Γκάρι Πίτερς και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη και ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος.