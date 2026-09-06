Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Live η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

Με τη συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» ολοκληρώνει σήμερα, Κυριακή (06.09.2026), την τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την 90ή ΔΕΘ. Όπως κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί απέναντι στους δημοσιογράφους και θα απαντήσει σε ερωτήσεις για την οικονομία, τις εξαγγελίες και για όλα τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό στο live blog του newsit.gr όλα όσα θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε ερώτηση της Κατερίνας Σερέτη για το newsit.gr σχετικά με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, την παρουσία κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ στην Ελλάδα και το εάν η κυβερνητική παράταξη μετακινείται προς τα δεξιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «η ΝΔ δεν κινείται προς τα εκεί» και επέμεινε στον κεντροδεξιό χαρακτήρα της.
«Η ΝΔ επί ημερών μου, πιστή στη διακήρυξή της, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, που πιστεύει σε λιγότερους φόρους και στην ιδιωτική πρωτοβουλία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θεωρεί «την ασφάλεια της χώρας υπέρτατο αγαθό», αλλά και ότι η ΝΔ «οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες» και να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων.
«Αυτό πρεσβεύω ως πρόεδρος της ΝΔ και ως πρωθυπουργός», τόνισε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι στην Ευρώπη «γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα», κάνοντας αναφορά και στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το AfD διεκδικεί την πρώτη θέση. Διαχώρισε, ωστόσο, την εικόνα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «εδώ έχουμε κατακερματισμένα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ».
«Μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε ακροδεξιά κόμματα να γιγαντωθούν», υποστήριξε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαχείριση του μεταναστευτικού. «Στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Εδώ δεν είναι. Όταν στη Λέσβο υπήρχαν 60.000 μετανάστες, τώρα είναι 300», ανέφερε.
«Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει σημαντική απειλή από την ακροδεξιά», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε: «Η ΝΔ δεν κινείται προς τα εκεί. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα και αυτό θα κάνω και στις επόμενες εκλογές».
«Δεν θα μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε απέναντι στα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά μας», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας και στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλά και για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σύνθημα «πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι», υπενθυμίζοντας ότι κυριάρχησε στο παρελθόν «και μετά η χώρα χρεοκόπησε». «Αν δεν πατάμε σε ανθεκτικά δημόσια οικονομικά, δεν θα έχουμε ευημερία. Αν δώσουμε σήμερα, θα τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον», τόνισε.
«Δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλούν κάποιοι», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία «στο μέτρο των δυνατοτήτων μας».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη μείωση του δημόσιου χρέους, διερωτώμενος: «Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας; Θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά;», ενώ έθεσε ως στόχο η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική της δεκαετίας του '80, όταν, όπως είπε, το χρέος «εκτινάχθηκε».
Σε ό,τι αφορά τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, επανέλαβε ότι η οικονομία δεν μπορεί να αντέξει αυτά τα μέτρα, παραπέμποντας παράλληλα στα 500 ευρώ που, όπως είπε, θα δοθούν στους δημοσίους υπαλλήλους το 2027.
«Δεν θα δώσει ποτέ κίνητρα σε μπαταχτσήδες η κυβέρνηση» και έκανε ξανά κριτική στον νόμο Κατσέλη.
Στην κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για τη λεγόμενη «woke ατζέντα» και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών κλήθηκε να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση υπηρετεί μια τέτοια ατζέντα.
«Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Ξέρω τις υπερβολές στην Αμερική, έχω περάσει από εκεί. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα και δεν την υπερασπιζόμαστε», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Παράλληλα, ζήτησε «να μην εφευρίσκουμε θέματα που μόνο διχαστικά είναι και δεν απηχούν τις απόψεις της κοινωνίας».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανακύψει γύρω από τα νέα σχολικά βιβλία, τα οποία, όπως είπε, θα κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά. «Είναι κατάκτηση για τη χώρα που έχουμε ένα σύστημα πολλαπλών βιβλίων», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι «δεν τα γράφει η υπουργός» αλλά αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές.
«Αν υπάρχει σε κάποιο βιβλίο κάποιο λάθος, θα το διορθώσουμε», ξεκαθάρισε.
Στην εκτίμηση μερίδας των πολιτών ότι η ζωή τους ήταν καλύτερη το 2019 κλήθηκε να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας στην πρόοδο που, όπως είπε, έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.
«Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόοδος της Ελλάδας δεν αμφισβητείται στο εξωτερικό «από κανέναν» και ότι γι' αυτό θα εξακολουθεί να επικαλείται τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία χαρακτήρισε τα πιο αξιόπιστα.
«Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις από τις επτά χώρες της G7», επανέλαβε, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να επαναληφθεί μια κατάρρευση αντίστοιχη με εκείνη της περιόδου της οικονομικής κρίσης.
«Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πρόοδο που έχει καταγραφεί στη μείωση της ανεργίας.
«Ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Θέλω να πείσω τους νέους ψηφοφόρους, τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027» ανέφερε και πρόσθεσε: «Θέλω να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν. Από εκεί και πέρα, πρέπει κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Και δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Είναι γενικότερο που αφορά τον διάλογο».
Ερωτηθείς για τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη φορολογική συμμόρφωση και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει πλέον νέες μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων.
«Μειώσαμε τον φόρο των επιχειρήσεων, μειώσαμε τον φόρο στα μερίσματα, τώρα καταργούμε και το τέλος επιτηδεύματος. Ξεκινάμε από την περιφέρεια και σε δύο χρόνια θα πάμε και στην Αττική», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η βελτιωμένη εικόνα της φορολογικής συμμόρφωσης δίνει πλέον στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να κινηθεί χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, σημειώνοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις».
Ερωτηθείς ποια λάθη αναγνωρίζει στη διακυβέρνησή του και ποια είναι η αυτοκριτική που κάνει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι έχουν υπάρξει αστοχίες, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη. Έχω κάνει λάθη και έχω κάνει την αυτοκριτική μου. Όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χάσαμε αρκετά χρόνια για να εξορθολογίσουμε έναν οργανισμό», ανέφερε.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην Αστυνομία και τα πανεπιστήμια, λέγοντας ότι «αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο», ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. «Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε», σημείωσε.
Παράλληλα, τόνισε ότι χρειάζεται να περιοριστούν τα εμπόδια που καθυστερούν τις επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι απαιτείται χρόνος για να αντιμετωπιστούν.
«Αναγνωρίζω τα λάθη μου και τα λάθη της διακυβέρνησης», είπε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αυτοκριτική δεν μπορεί να οδηγεί στην παραγνώριση του κυβερνητικού έργου. «Κοιτάξτε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε τώρα», κατέληξε.
Ερωτηθείς για τα F-35 και το ενδεχόμενο απόκτησής τους από την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις πέντε που έχουν επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε «υπερήφανος» για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, φέρνοντας ως παράδειγμα την απόκτηση των φρεγατών Belharra, έσπευσε ωστόσο να προσθέσει ότι «δεν φτάνει».
Αναφέρθηκε επίσης στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για «ένα αμυντικό σύστημα».
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την προοπτική πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για την Τουρκία. Αλλά εμπόδια υπάρχουν».
Σε ερώτηση για τη Συμφωνία της Μέκκας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις που οικοδομεί η Ελλάδα με τις χώρες της περιοχής, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος θα επισκεφθεί πολύ σύντομα τη Σαουδική Αραβία.
Όπως τόνισε, στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η διατήρηση ισχυρών σχέσεων με όλες τις χώρες του Κόλπου, ενώ αναφέρθηκε στις στενές επαφές της Αθήνας με την Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του Λιβάνου.
Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις με την Αίγυπτο, τις οποίες χαρακτήρισε «στρατηγικές», σημειώνοντας ότι η στρατηγική σχέση των δύο χωρών θα επαναβεβαιωθεί.
Σε νέα ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και για το εάν θα έκανε ο ίδιος ένα βήμα πίσω προκειμένου να υπάρξει συνεργασία μαζί του σε περίπτωση που η ΝΔ δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με νόημα: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;».
Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να μπει περαιτέρω σε αυτή τη συζήτηση, παραπέμποντας στην προηγούμενη απάντησή του για τον πρώην πρωθυπουργό.
«Απάντησα σ' αυτό το υποθετικό ερώτημα. Ας δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Σαμαράς και βλέπουμε. Η ΝΔ έχει αρχηγό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, το «rebranding» του και εάν η ΝΔ τον χρειάζεται ως αντίπαλο προκειμένου να ενισχύσει τη συσπείρωσή της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στον επικεφαλής της ΕΛΑΣ, με αιχμή το πρόγραμμα που παρουσίασε.
«Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον ότι άλλο υλικό έστειλαν στους δημοσιογράφους και άλλα παρουσίασε», ανέφερε ο πρωθυπουργός και σχολίασε σκωπτικά: «Καταλαβαίνω ότι θέλουν να μαζεύουν όλα τα γραφικά. Τσάμπα πήγε το rebranding».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέκρινε τις σημερινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα με εκείνες του 2014, λέγοντας: «Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε ό,τι έλεγε το 2014, θεωρούσε ότι βρισκόταν σε αυταπάτη. Τώρα είναι απάτη, γιατί ξέρει ότι αυτά που εξαγγέλλει δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει».
Απαντώντας παράλληλα στο ερώτημα ποιον επιθυμεί ως βασικό πολιτικό αντίπαλο, ξεκαθάρισε ότι «οι πολίτες καθορίζουν ποιοι θα είναι στην κυβέρνηση και ποιοι στην αντιπολίτευση».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι άκουσε «με ενδιαφέρον» την κριτική ότι το 80% του προγράμματός του έκανε «copy-paste» ο Αλέξης Τσίπρας. «Πρώτη φορά βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται για την εξαπάτηση», σχολίασε.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και για τα σενάρια ανασχηματισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός: «Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά: όχι. Εκλογές την άνοιξη του 2027».
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πιστεύει στη «θεσμική συνέπεια», επισημαίνοντας ότι οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται και οι κυβερνήσεις να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. «Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές είναι επειδή θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική», ανέφερε.
Υπενθύμισε μάλιστα ότι αντίστοιχα σενάρια υπήρχαν και πριν από τις εκλογές του 2023, όταν οι δημοσκοπήσεις ήταν ευνοϊκές για τη ΝΔ, ωστόσο ο ίδιος δεν επέλεξε να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες.
«Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε πολλή δουλειά», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι «το κυβερνητικό σχήμα έχει βρει τον δρόμο του».
«Δεν θα περάσουμε μήνες κυβερνητικής ακινησίας. Μέχρι την τελευταία ημέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα δουλεύουμε», σημείωσε.
Ερωτηθείς εκ νέου για τον στόχο της αυτοδυναμίας και για το τι θα πράξει η ΝΔ εάν στις εκλογές εξασφαλίσει ποσοστό χαμηλότερο του 30%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε το βλέμμα στην επόμενη τετραετία, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές που έρχονται θα είναι μεγάλες.
«Τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα, είτε μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις είτε για εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Όπως σημείωσε, «για μένα μια ενδεχόμενη εντολή για νέα τετραετία θα ήταν διαφορετική», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων: «Δεν φοβάμαι να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις, δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις».
«Είμαστε συνεπής παράταξη. Σε ψηφίζει κάποιος για αυτά που θα κάνεις, για να βελτιώσεις τη ζωή του», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ερωτηθείς για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αντιμετώπισή της «πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης και παρέπεμψε στα μέτρα που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου, σημειώνοντας ότι στόχος τους είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας.
«Άνοδος του ονομαστικού μισθού και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στη συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ, επισήμανε ότι ένα τέτοιο μέτρο «αφορά όλους, και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους», επιμένοντας στη στρατηγική της κυβέρνησης για στοχευμένη στήριξη των εισοδημάτων.
Παράλληλα, επανέλαβε ότι το πλαίσιο στήριξης είναι «αυστηρά κοστολογημένο», υπογραμμίζοντας πως το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει «ταβάνι» δαπανών και ότι «η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η δυνατότητα της χώρας να επιστρέφει πόρους στους πολίτες συνδέεται με την πορεία της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δεν βρίσκονται σήμερα στην ίδια δημοσιονομική θέση.
Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να συζητήσει με τον Αντώνη Σαμαρά μετά τις εκλογές, στην περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με βάση τις σημερινές θέσεις του.
«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα: αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η ΝΔ αναζητήσει εταίρο. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», ανέφερε.
«Με αυτά που έχει πει ο κ. Σαμαράς, αμφισβητώντας τον πυρήνα της πολιτικής μας, δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός και η παράταξη τον τίμησε», προσθέτοντας πως θέλει να πιστεύει ότι «θα σκεφτεί την υστεροφημία του».
«Διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξη. Ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει», κατέληξε.
Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, τα Θαλάσσια Πάρκα και τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «υπάρχουν ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα», υπενθυμίζοντας ότι η Διακήρυξη των Αθηνών δημιούργησε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο εξακολουθεί να υπηρετείται.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες «που καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε το θάρρος να υλοποιήσει», κάνοντας αναφορά, μεταξύ άλλων, στην ΑΟΖ και στα Θαλάσσια Πάρκα.
«Η Ελλάδα ασκεί εθνική κυριαρχία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει ενισχυθεί σημαντικά ως προς την αποτρεπτική της ικανότητα και αναφερόμενος στις έρευνες για υδρογονάνθρακες και στο ενδιαφέρον μεγάλης ενεργειακής εταιρείας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά με την Άγκυρα την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. «Τα υπόλοιπα αποτελούν μη ζητήματα για την Ελλάδα», τόνισε.
Απαντώντας, τέλος, για τα χωρικά ύδατα, με αφορμή και τις τουρκικές αντιδράσεις για τα Θαλάσσια Πάρκα, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όποτε το κρίνει και το επιθυμεί».
Ερωτηθείς για τις εκλογές του 2027 και το ενδεχόμενο να μην εξασφαλίσει η ΝΔ την αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στον στόχο μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου του 2027 «μια σταθερή κυβέρνηση», καθώς τότε αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ.
«Η πίστη μου στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτή τη λογική θα προσέλθει η ΝΔ στις εκλογές», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να αντιμετωπίζουν δύσκολες συγκυρίες και να λαμβάνουν αποφάσεις «μακριά από παζάρια πίσω από κλειστές πόρτες».
Απαντώντας στο ερώτημα τι θα συμβεί εάν από τις κάλπες δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η χώρα να οδηγηθεί σε υπηρεσιακή κυβέρνηση «σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία».
«Δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα και αυτό δεν οφείλεται στη ΝΔ, αλλά σε άλλα κόμματα που με συνεδριακές αποφάσεις το έχουν αποκλείσει», σημείωσε.
«Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Δεν υποκρύπτει αλαζονεία, αλλά είναι η μόνη πολιτική λύση σήμερα για να έχει η χώρα σταθερή κυβέρνηση», κατέληξε.
Στα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα μέρισμα ανάπτυξης», καθώς οι επιδόσεις της οικονομίας το επιτρέπουν, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
Όπως είπε, η κυβέρνηση μπόρεσε να προχωρήσει στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις επειδή «αποκαταστήσαμε τη δημοσιονομική συνέπεια, καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή και άρα έχουμε περισσότερα έσοδα».
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το πλαίσιο στήριξης είναι «αυστηρά κοστολογημένο» και κινείται εντός των δημοσιονομικών στόχων, ξεκαθαρίζοντας πως «η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι όρος μη διαπραγματεύσιμος».
Αναφερόμενος στην ακρίβεια, αναγνώρισε ότι αποτελεί το «νούμερο ένα πρόβλημα» για τους πολίτες και σημείωσε: «Δεν έχω αυταπάτες όσον αφορά στα μέτρα, αλλά κάνουμε το καλύτερο δυνατόν». Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί, λέγοντας πως «οι πολίτες δεν έχουν καμία αυταπάτη για το αν αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί».
Στο Βελλίδειο ο πρωθυπουργός για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου
Καλησπέρα σας. Το newsit.gr θα μεταδώσει λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».