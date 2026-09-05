Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ για ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα

«Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί πια να υποσχεθεί καλύτερη ζωή προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα» σχολιάζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Ομιλία Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
Στιγμιότυπο από τον χώρο της εκδήλωσης της ΕΛ.Α.Σ στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI
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Για «ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας» του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ το Σάββατο (05.09.2026), κάνει λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) σε ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωσή της για την ομιλία που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου η ΕΛ.Α.Σ αναφέρει ότι:

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του, που, με την ακρίβεια και τη διαφθορά, βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και απομάκρυνε τη χώρα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μια ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, επιχείρησε, εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα» σημειώνει η ΕΛ.Α.Σ. και προσθέτει:

Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό: δεν περιορίζεται στο να δίνει λίγα σήμερα. Με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο. Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο.

Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί πια να υποσχεθεί καλύτερη ζωή προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή».

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