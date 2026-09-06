Μητσοτάκης από ΔΕΘ για ελληνοτουρκικά: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται»

Αναφορά και στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από ερώτηση που δέχτηκε στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός έδειξε ότι η χώρα μας παίρνει μόνη της και θα παίρνει για πάντα μόνη της τις αποφάσεις για το πώς θα εξοπλίζεται.

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ενισχύθηκε ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται» τόνισε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η χώρα μας «επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως έχει μια μεγάλη διαφορά με τη γειτονική χώρα και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στη Ανατολική Μεσόγειο.

Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια η Τουρκία θέτει και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία».

Για το θέμα των χωρικών υδάτων, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η «Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία».

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«Η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της»

Για τους εξοπλισμούς και τα F35 της Τουρκίας, την ισορροπία ισχύος και τα προγράμματα στα οποία έχουμε επενδύσει κι αν προετοιμαζόμαστε για έναν πόλεμο άλλης γενιάς, μίλησε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας», τόνισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι δεν το κάνουμε μόνο από συνέπεια αλλά γιατί βρισκόμαστε σε μία συγκυρία, η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.

Τόνισε πως θεωρεί ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος που σε μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί το κενό στον τομέα της άμυνας που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της κρίσης. Ειδική μνεία έκανε στην περίπτωση του Ναυτικού που είχε να αποκτήσει καινούργια πλοία 30 χρόνια.

«Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φθηνά συστήματα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς είναι μία πραγματικότητα και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα», τόνισε.

Έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της και δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω για τα F35.