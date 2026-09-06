Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι παροχές ύψους 2,2 δισ. ευρώ με προεκλογικό «χρώμα», οι σπόντες για τον Τσίπρα και το στοίχημα της αυτοδυναμίας

Πακέτο παροχών ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, με προεκλογικό «χρώμα», μαζί με προγραμματικές δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία, εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με κοινή συνισταμένη την ενίσχυση των εισοδημάτων, κυρίως μέσω φοροελαφρύνσεων.

Το φετινό «καλάθι της Δ.Ε.Θ» είχε στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη. Στόχος η επαναπροσέγγιση της, καθώς μετά τις εθνικές εκλογές του 2023, ένα μεγάλο μέρος της μετακινήθηκε από τη ΝΔ είτε προς άλλα κόμματα, δεξιότερα της, είτε προς τη ζώνη των αναποφάσιστων. Το «βλέμμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως φάνηκε στην ομιλία του, ήταν εστιασμένο στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της ΝΔ, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με τον σημερινό ιδεολογογικό προσανατολισμό του κυβερνώντος, μετά τη στροφή και προς το κεντρώο ακροατήριο. Εν όψει και της ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, μόνο τυχαίες δεν ήταν οι εμφατικές αναφορές στα εθνικά θέματα, τη μετανάστευση κ.α..

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Το δίλημμα της κάλπης

Από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου, ο Κ. Μητσοτάκη έθεσε εμφατικά το δίλημμα της κάλπης, τονίζοντας την ανάγκη η ΝΔ να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, και συνέδεσε την ισχυρή εντολή και με τη δημοσιονομική σταθερότητα εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών ευρύτερα στην περιοχή αλλά και στη γειτονιά μας, όπως σημείωσε.

«Η πατρίδα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς» δήλωσε. «Μιλώ για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες» πρόσθεσε με έμφαση, ενώ προειδοποίησε ότι η «χαλαρή» ψήφος, με το κλείσιμο της κάλπης, μπορεί να οδηγήσει σε ακυβερνησία.

Τα «πυρά» σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. και η αφιέρωση στον Αλ. Τσίπρα

Ευθείες ήταν οι βολές προς το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ. για ψηφοθηρία με παροχές χωρίς κοστολόγηση, ενώ χωρίς να τον κατονομάσει, επετέθη στον Αλέξη Τσίπρα με τους στίχους ενός τραγουδιού του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου, το «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». «Αυτός ο στίχος», είπε, «ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες».

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«Ορίζοντας Ελλάδα»

Κεντρικό στοιχείο της ομιλίας του ήταν οι λέξεις «Ορίζοντας Ελλάδα» και οι εμφατικές αναφορές ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε έχει διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές, αφήνοντας αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. «Διαμορφώνει τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωτερικό σκηνικό σύγχυσης από κόμματα και κομματίδια που αδυνατούν να αντιταχθούν πειστικά στις κυβερνητικές δράσεις, αναμασώντας μόνο έωλα συνθήματα», δήλωσε.

«Το μέρισμα σε όλους τους πολίτες»

Με την έναρξη της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «υπηρετεί μια πολιτική για τους πολλούς» και ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών «να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα».

Οι «κερδισμένοι» από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή, προεκλογική Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ενοικιαστές.

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για το 2027

Τα βασικά μέτρα – παροχές που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, είναι:

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια – το 2029 στην Αττική)

Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας

Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028)

Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση – για όλους άνω των 65

Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€

Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες

Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027)

Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις €

Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18

Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029

Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων, με μέσο ετήσιο όφελος 220€.

Οι προγραμματικές δεσμεύσεις έως το 2030

Ο Κ. Μητσοτάκης «ξεδίπλωσε» το σχέδιο του για την επόμενη τετραετία, τον οδικό χάρτη έως το 2030, ο οποίος ουσιαστικά συνιστά το κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο η ΝΔ θα ζητήσει την ψήφο των πολιτών για μία νέα, την τρίτη κατά σειρά, εκλογική νίκη.

Οι δεσμεύσεις του Κ. Μητσοτάκη για την πορεία ως το 2030, είναι: