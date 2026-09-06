ΔΕΘ – Κυριάκος Μητσοτάκης: Λάθος μου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα

Τα 3 λάθη τα οποία έχει κάνει ο ίδιος και το επιτελείο του, αυτά τα σχεδόν 8 χρόνια διακυβέρνησής του, παραδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Κυριακή (06.09.2026) στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την πανεπιστημιακή αστυνομία αλλά και ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε τα λάθη του αλλά όπως είπε, αρνείται να δεχθεί πως εξαιτίας αυτών έχει ισοπεδωθεί το κυβερνητικό έργο.

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«Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης αλλά δεν θα δεχτώ στον βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο που έγινε τα τελευταία 7 χρόνια» απάντησε συγκεκριμένα.

Δείτε στο live του newsit.gr όσα γίνονται στο Βελλίδειο, στη Συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός «όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο. Ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός».

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Όπως αναφέρθηκε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. «Θεωρώ ότι έκανα αρκετή αυτοκριτική, αλλά άλλο το αυτομαστίγωμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε εδώ όλη τη συνέντευξη:

Πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, δε, πως όταν «κάποιοι λένε ότι η Ελλάδα του 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα τού σήμερα αντιδρώ. Κοιτάξτε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε το 2026».