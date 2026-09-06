Κυριάκος Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές – Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές διέψευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», εν όψει της ΔΕΘ, το πρωί της Κυριακής (06.09.2026).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην καθιερωμένη συνέντευξη που γίνεται κάθε Κυριακή μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, υποστήριξε πως η κυβέρνησή του ήταν συνεπής στα όσα υποσχέθηκε και στόχος του είναι ξανά η αυτοδυναμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε στο live του newsit.gr τη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο.

Στην ερώτηση για το τι θα κάνει τη Δευτέρα μετά τις εκλογές εφόσον δεν έχει αυτοδυναμία, ανέφερε.

«Επιχείρησα και χθες να εξηγήσω με απλά λόγια τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς θα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Η άποψή μου, η πίστη μου για την ανάγκη η χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη», ανέφερε αρχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σεβόμαστε και τιμούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Εγώ οφείλω να εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές. Αν οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Κυρίαρχος ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει. Το γεγονός ότι σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν οφείλεται στη ΝΔ αλλά σε άλλα κόμματα που έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις τη δυνατότητα συνεργασίας με τη ΝΔ. Να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα», συνέχισε.

«Να θυμίσω ότι σε όλους ότι πριν τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση που να έδειχνε τη ΝΔ πάνω από 35-36% και η ΝΔ πήρε 41%. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα».

«Έχουμε κυβερνητικό σχήμα που έχει βρει τον ρυθμό του»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απάντησε:

«Όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Διαψεύστηκαν. Πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, οι εκλογικοί κύκλοι να ολοκληρώνονται. Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές είναι ότι το θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023, δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά και κυβερνητικό σχήμα που έχει βρει τον ρυθμό του. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε μπροστά μας».

«Ήμασταν συνεπείς σε όσα είπαμε»

Σε ερώτηση σχετικά με το ότι στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες θεωρούν ότι η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση και γιατί ζητά τρίτη θητεία και τι θα γίνει αν η ΝΔ πέσει κάτω από το 28% ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απάντησε κάνοντας χιούμορ «είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση στοχεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές».

Είπε πως θεωρεί ότι εξήγησε μέσω της χθεσινής του ομιλίας γιατί θα διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, γιατί πρέπει να έχει σταθερό τιμόνι απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις επισημαίνοντας πως το ερώτημα είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον.

«Εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη νέα τετραετία δεν θα ήταν μία εντολή να συνεχίσουμε “μία από τα ίδια”. Πιστεύω ότι κι εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη, πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα κι ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις όποτε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μία πολιτική, η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς και νομίζω ότι όταν κάποιος έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια πρωθυπουργός πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα».

Πρόσθεσε: «Ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε κι ενώ δεν σε ψηφίζει κάποιος γι αυτά που έχεις κάνει αλλά γι αυτά που θα κάνεις, αναμφίβολα αυτή είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας».

«Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές να αναπτύξουν όλοι τα προγράμματά τους, συμπλήρωσε.