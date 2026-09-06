Μητσοτάκης για Σαμαρά: Κανένα περιθώριο συνεννόησης, διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη

Στα σενάρια περί ενδεχόμενης δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, αφήνοντας αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό τον οποίο, όπως είπε, η παράταξη κάποτε δέχτηκε πίσω και του έδωσε δεύτερη ευκαιρία…

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο συνεργασίας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτό προϋποθέτει, πρώτον ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα, δεύτερον να μπει στη βουλή και τρίτον η ΝΔ να μην έχει αυτοδυναμία και πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη λογική.

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«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα, αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν διακρίνει πεδίο πολιτικής συνεννόησης. «Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε.

Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.

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«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Ελπίζω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

Παράλληλα, με αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

Σε ερώτηση της Σοφίας Φασουλάκη για το Mega σχετικά με τους συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά που αφήνουν να εννοηθεί πως θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία μετά τις εκλογές αλλά αν ο ίδιος δεν είναι πρόεδρος της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχικά αστειεύτηκε: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;».

Και συνέχεια απάντησε: «Ας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει πρόεδρο που είναι και πρωθυπουργός και στο συνέδριο της ΝΔ αυτά συνδέονται. Αν έχουμε εξελίξεις, εδώ θα είμαι να με ξαναρωτήσετε».

«Δεν ήθελα να τον διαγράψω, αλλά…»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου και σε ερώτηση αν έχει μετανιώσει για τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε πως δεν ήθελε να φτάσει ως εκεί, αλλά τα όσα είπε ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ ήταν “βαριά”.

«Μακάρι να μη φθάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψουμε τον κ. Σαμαρά. Δεν το επεδίωξα ποτέ εγώ αλλά αυτά τα οποία ειπώθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά κι εξακολουθούν να λέγονται μετά τη διαγραφή», είπε.

Όσον αφορά στη σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επίσης έχει ασκήσει κριτική και μάλιστα δεν ήταν παρών στην ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026), ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η σχέση τους είναι καλή.

«Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ, τους τέως πρωθυπουργούς».

Και κατέληξε στην απάντησή του: «Επαναλαμβάνω ότι μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά».