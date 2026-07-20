Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Η ΔΕΘ θα είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους και τεστ αξιοπιστίας – Live η ομιλία του πρωθυπουργού

Με αναφορά στη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο άνοιξε, το απόγευμα της Δευτέρας (20.07.2026), την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο δύο κομβικά ζητήματα: τη συνταγματική αναθεώρηση και την προετοιμασία των κυβερνητικών θέσεων ενόψει της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αλλαγές που συνιστούν «τομή για την Ελλάδα του 2030» και είναι «συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών».

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αλλαγή του τρόπου διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών, σημειώνοντας ότι «η Βουλή δεν πρέπει να μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες».

Αναφερόμενος στο Δημόσιο, προανήγγειλε ότι «επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα», μέσα από τη σύνδεσή της με την αξιολόγηση των υπηρεσιών και της λειτουργίας τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να «θωρακιστεί μόνιμα από τον κίνδυνο των δημοσιονομικών εκτροπών», ενώ πρόσθεσε ότι ο πολίτης οφείλει να προστατεύεται «από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων».

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Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη στεγαστική κρίση, επισημαίνοντας ότι «η προσιτή στέγη αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας».

Δικαιοσύνη, πανεπιστήμια και νέες προκλήσεις

Στο πεδίο της Δικαιοσύνης, ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ ενός «μεγαλύτερου ρόλου της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της», ενώ προανήγγειλε και «συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια».

Οπως ανέφερε, η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει επίσης προβλέψεις για τις προκλήσεις της εποχής, μεταξύ των οποίων η κλιματική κρίση και η «τεχνολογική επέλαση».

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για το «παρών»

Ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στο ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι, ενώ συμφωνεί με σημαντικό μέρος των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, αποφεύγει να αναλάβει καθαρή πολιτική θέση.

«Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό, υποτίθεται, κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί στην Αναθεώρηση με 15 από τις θέσεις μας και μετά να κρύβεται πίσω από ένα δειλό “παρών”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με αυτή τη στάση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθίσταται «απόν από τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας μας».

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η στάση των κομμάτων απέναντι στην αναθεώρηση θα κριθεί σε βάθος χρόνου.

«Θα το καταγράψει η Ιστορία», είπε, «δείχνοντας ποιο κόμμα θέλει και μπορεί να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να μένουν αμήχανοι θεατές».

Στη ΔΕΘ με έμφαση στα «θέλω» της κοινωνίας

Περνώντας στην προετοιμασία της κυβερνητικής παρουσίας στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι το βάρος πρέπει να πέσει στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και σε λύσεις με απτό αποτέλεσμα.

«Εστιάζουμε στα “θέλω” της κοινωνίας, στις ορατές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στη ΔΕΘ η κυβέρνηση θα παρουσιάσει με σαφήνεια «το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030».

Οπως ανέφερε, το κυβερνητικό πακέτο θα περιλαμβάνει «μέτρα άμεσα, αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά», ενώ κάλεσε τους βουλευτές να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση των προτάσεων.

«Από αύριο το Γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις», είπε.

Στήριξη σε μεσαία τάξη και μικρομεσαίους

Ειδική αναφορά έκανε στη στήριξη της μεσαίας τάξης, επισημαίνοντας ότι οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ θα δίνουν ιδιαίτερο βάρος στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.

«Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών», υπογράμμισε, περιγράφοντας τη φετινή κυβερνητική παρουσία ως «οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια».

«Καθρέφτης της αλήθειας» η φετινή ΔΕΘ

Ως «καθρέφτη της αλήθειας για όλους» και ταυτόχρονα ως «τεστ αξιοπιστίας» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη φετινή Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση.

«Θα κριθούν όσοι λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και όταν κυβέρνησαν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων», ανέφερε, προσθέτοντας με αιχμή ότι τότε «μείωσαν τους φόρους μόνο στα καζίνο».

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν και εκείνοι που, όπως είπε, «δείχνουν σοβαροί», αλλά αρνούνται να δεχθούν την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους.

«Λένε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει “μπακάλικους υπολογισμούς”», σημείωσε, επιχειρώντας να θέσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει της ΔΕΘ.

«Το δηλητήριο του λαϊκισμού αποτελεί πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας»

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και υποστηρίζοντας ότι «κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη» που, όπως είπε, χτιζόταν επί μήνες σε βάρος της κυβέρνησης και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Οι εργολάβοι της τοξικότητας πρέπει να αναλογιστούν πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους», ανέφερε ο πρωθυπουργός, κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι επενδύουν συστηματικά στην ένταση και στον διχασμό.

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ρητορική «προσφέρει ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας», συνδέοντάς την με εμπρηστικές επιθέσεις και με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

«Το δηλητήριο του λαϊκισμού αποτελεί πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας, με μόνο στόχο τη φθορά της κυβέρνησης», τόνισε, παρουσιάζοντας την αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πολιτικής όξυνσης.

«Αναχώματα» στην εισαγόμενη ακρίβεια

Στις νέες πιέσεις που προκαλεί η ένταση στα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι το ασταθές διεθνές σκηνικό μεταφράζεται άμεσα σε αυξήσεις για τους πολίτες.

«Η τελευταία ένταση στο Ορμούζ δημιουργεί εκ νέου ένα ασταθές σκηνικό, που μεταφράζεται αυτόματα σε αυξήσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι ευθύνη της κυβέρνησης είναι να δημιουργεί «διαρκώς αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια», με την εξάντληση κάθε διαθέσιμου δημοσιονομικού περιθωρίου.

Οπως παραδέχθηκε, «οι πρωτοβουλίες αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι χωρίς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις «οι επιπτώσεις των αυξήσεων θα ήταν μεγαλύτερες».

«Ετερόκλητη Βαβέλ» η αντιπολίτευση – Πυρά σε ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «τοξικό κέντρο» που, όπως είπε, «εκπέμπει διάχυτη σύγχυση» και λειτουργεί ως «ύστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ», με μοναδική αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία.

Στο στόχαστρο του πρωθυπουργού βρέθηκε αρχικά το ΠΑΣΟΚ. «Το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη, αλλά ξέχασε να μας πει ποιους θα φορολογήσει», ανέφερε, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι αποφεύγει να εξηγήσει το δημοσιονομικό κόστος των προτάσεών της.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «αδιόρθωτο». «Υπερασπίζεται την καταστροφική του θητεία, αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «τον ίδιο που έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού».

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, «αφού καταδικάστηκε πέντε φορές στις κάλπες, πρόδωσε όσους τον ψήφισαν και διέλυσε το ίδιο του το κόμμα».