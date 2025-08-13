Πολιτική

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία: Τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας

Ο πρωθυπουργός, στην παρέμβασή του, υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης
Κυριάκος Μητσοτάκης
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ευρωπαϊκή τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία.

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Επίσης, ο πρωθυπουργός, στην παρέμβασή του, υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, ενώ τόνισε εμφατικά την πάγια θέση της Ελλάδας ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.

