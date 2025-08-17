Συμβαίνει τώρα:
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

«Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις»
Κυριάκος Μητσοτάκης και Βολοντιμίρ Ζελένσκι
Κυριάκος Μητσοτάκης και Βολοντιμίρ Ζελένσκι / Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ακόμη, αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές.

Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

