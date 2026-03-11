Μητσοτάκης στο Athens Alitheia Forum: Έως το τέλος του μήνα οι ανακοινώσεις για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών σε social media

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, οι εργασίες του Athens Alitheia Forum, που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum Athens. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά με τον Γιάννη Θεοχάρη, καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, και τον Γιάννη Πρετεντέρη, εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα».

Κατά την έναρξη της παρέμβασής του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, καθώς και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, για τη διοργάνωση του συνεδρίου Athens Alitheia Forum, κάνοντας λόγο για μια συζήτηση με σημαντική εκπροσώπηση, η οποία –όπως ανέφερε– προκάλεσε και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων.

Αναφερόμενος στην παραπληροφόρηση, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι ψευδείς ειδήσεις δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι έχει αλλάξει ριζικά ο μηχανισμός διάδοσής τους. «Fake news υπήρχαν πάντα, τώρα έχει αλλάξει ο μηχανισμός. Υπάρχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που στηρίζεται στην κατανόηση του πώς δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι σχετικές πλατφόρμες αυξάνουν το λεγόμενο engagement» είπε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπάρχει ψευδής είδηση, αλλά όχι ψευδής άποψη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι υπάρχει ψευδής είδηση, αλλά όχι «ψευδής άποψη», προειδοποιώντας ότι σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνεται ο κίνδυνος ενός «εκρηκτικού κοκτέιλ», το οποίο μπορεί να δηλητηριάσει τη δημόσια σφαίρα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο τοξικό ψηφιακό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι υπάρχουν μέσα ενημέρωσης τα οποία στοχοποιούν πρόσωπα χωρίς να είναι σαφές «ποιος εμφανίζεται από πίσω». Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά σε μέσα ενημέρωσης που με δημοσιεύματά τους στοχοποίησαν την κόρη του, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορεί να υπάρξει προστασία σε ένα περιβάλλον όπου, όπως είπε, συχνά δεν υπάρχει δυνατότητα νομικής αντίδρασης. «Υπάρχουν ΜΜΕ ένα από αυτά που στοχοποίησε την κόρη μου που δεν εμφανίζεται κανείς από πίσω. Πώς προστατευόμαστε σε αυτό το περιβάλλον που κανείς δεν μπορεί να κινηθεί νομικά. Το θέμα είναι να προστατεύονται τα παραδοσιακά ΜΜΕ» επεσήμανε.

«Εχω δει δικό μου βίντεο να μιλάω κινέζικα»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών πιστοποίησης της αυθεντικότητας του περιεχομένου, επισημαίνοντας τη σημασία των watermarks ως εργαλείου που μπορεί να αποδεικνύει τι είναι γνήσιο και τι όχι. Όπως είπε, απέναντι στις νέες προκλήσεις κρίσιμο ρόλο έχει και η εκπαίδευση της νέας γενιάς. «Την δικιά μας γενιά φοβάμαι περισσότερο. Εχω δει δικό μου βίντεο να μιλάω κινέζικα και να κινώ τα χείλη μου σε άψογη κινέζικη γλώσσα. Είναι οι πρώτες σκέψεις για το πως θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό» επεσήμανε.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η δημόσια σφαίρα γίνεται ολοένα και πιο τοξική, σημειώνοντας πως η ελευθερία της έκφρασης, ως κατάκτηση του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, δοκιμάζεται σήμερα σε ένα περιβάλλον ψηφιακής υπερπληροφόρησης και οργανωμένης χειραγώγησης. «Θα εστίαζα στις μάχες που πρέπει να δώσουμε, στα εργαλεία που έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια ώστε να διασφαλίσουμε οργανωμένα επιθέσεις» ανέφερε.

«Βγάζουν χρήματα μέσα από τοξικές συμπεριφορές»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός και στο ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, σημειώνοντας ότι απαιτείται μια δύσκολη αλλά αναγκαία διάκριση ανάμεσα σε όσους τοποθετούνται επώνυμα και σε όσους παρεμβαίνουν με ψευδώνυμο, ιδίως όταν τίθεται θέμα νομικής αντιπαράθεσης. «Στις ΗΠΑ οι πλατφόρμες δεν έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τι μπαίνει. Δεν έχουν άποψη για όσα δημοσιεύονται σε αυτές. Όμως αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να παρεμβαίνουν σε θέματα πχ παιδικής πορνογραφίας, ή φυλετικού μίσους. Έκοβαν οτιδήποτε ξεπερνούσε ένα μη αποδεκτό όριο. Αυτό πλέον έχει κοπεί και η τοξικότητα εκτοξεύτηκε. Εκμεταλλευόμενοι την προσοχή μας, στις πλατφόρμες, μέσα από τοξικές συμπεριφορές, βγάζουν χρήματα» πρόσθεσε.

Μητσοτάκης για Τέμπη: «Το παράλογο έγινε κεκτημένο της ελληνική κοινωνίας»

Αναφερόμενος ειδικότερα στην παραπληροφόρηση, υποστήριξε ότι είναι αναγκαίος ο εντοπισμός οργανωμένων επιθέσεων, ιδίως όταν αυτές προέρχονται από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στην υπόθεση των Τεμπών, κάνοντας λόγο για «στρατιές» ψεύτικων λογαριασμών και για οργανωμένη δραστηριότητα με στόχο, όπως είπε, την εκμετάλλευση της τραγωδίας και την περαιτέρω όξυνση του δημόσιου κλίματος. «Ποιοι έδωσαν βήμα σε απίθανους εμπειρογνώμονες που σχεδίαζαν βαγόνια με θεωρίες-μπιτόνια; Τα παραδοσιακά Μέσα ήταν. Το παράλογο και το fake έγινε κεκτημένο της κοινωνίας» επεσήμανε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το ζήτημα με την ανάγκη «αυτοπροστασίας» ενόψει και των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων του 2027, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση έχει επιδείξει μεγάλη ανοχή στην κριτική. Όπως είπε, παρά τα όσα έχουν διατυπωθεί εναντίον του ίδιου και της οικογένειάς του, ο ίδιος δεν έχει προσφύγει νομικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι η οικογένειά του θα το πράξει όταν, όπως ανέφερε, «το ποτήρι ξεχειλίσει».

Εντός του μήνα οι ανακοινώσεις για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών σε social media

Δεν παρέλειψε επίσης να μιλήσει για τον ρόλο της εκπαίδευσης απέναντι στις νέες προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι τα νεότερα παιδιά, εφόσον εξοικειωθούν με τα σχετικά εργαλεία, θα μπορούν ευκολότερα να διακρίνουν το ψευδές από το πραγματικό. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σύμπραξη με μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών «αυτοάμυνας» απέναντι στις νέες ψηφιακές απειλές. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία ενδέχεται να επαναφέρει περισσότερο τις προφορικές εξετάσεις και τα χειρόγραφα, πεδία στα οποία –όπως είπε– η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει με την ίδια ευκολία την ανθρώπινη κρίση.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κυβερνητικές ανακοινώσεις εντός του μήνα για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών σε συγκεκριμένες ψηφιακές υπηρεσίες. «Η κυβέρνηση σύντομα θα ανακοινώσει απαγόρευση σε πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 15 ετών, όμως θέλουμε να δούμε πως δεν θα σκοντάφτει σε συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εντός του μήνα θα υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις» είπε.