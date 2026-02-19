Μητσοτάκης: Σύντομα θα ανακοινώσουμε την απόφασή μας για απαγόρευση της χρήσης social media από ανήλικους και εφήβους

Σύντομα θα ανακοινώσουμε την απόφασή μας για την απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων στην ομιλία του στο AI impact Summit στην Ινδία.

Παρουσία ξένων ηγετών από όλο τον κόσμο που βρίσκονται για την σύνοδο στην Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάνοντας αναφορά στον εθισμό των ανηλίκων στα social media είπε: «Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου. Η Ελλάδα σύντομα θα ανακοινώσει τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Έκανε επίσης μιλώντας για τα fake news σημείωσε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία δεν μας κατακλύζει με παραπληροφόρηση και μίσος».

Και προειδοποίησε: «Είμαι υπέρ του εκτεταμένου διαλόγου με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν αυτός ο διάλογος δεν αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, η ρύθμιση θα είναι η μόνη απάντηση».

Για το πως θα δράσει η κάθε χώρα ξεχωριστά υπογράμμισε ότι: «Στις χώρες μας, οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι επανεκπαιδεύονται, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι δημόσιες υπηρεσίες αναβαθμίζονται, ο αγρότης, η νοσοκόμα, ο δάσκαλος, ο μικρός επιχειρηματίας πρέπει να αισθάνονται ότι αυτή η τεχνολογία μοιράζεται σε όλους».